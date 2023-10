Die mikrobiologie van Hidradenitis Suppurativa en die verbinding daarvan met die velmikrobioom: insigte van Tamia Harris-Tryn, MD, PhD

In 'n onlangse onderhoud met HCPLive het dr. Tamia Harris-Tryn, 'n medeprofessor in die Departement Dermatologie by UT Suidwes Mediese Sentrum, haar komende aanbieding by die 8ste Jaarlikse Simposium oor Hidradenitis Suppurativa Advances bespreek. Die aanbieding fokus op die mikrobiologie van hidradenitis suppurativa (HS) en die verband daarvan met die velmikrobioom.

Dr. Harris-Tryn het die belangrikheid beklemtoon om die rol van mikrobes, insluitend virusse, bakterieë, swamme en myte, in toestande soos HS te verstaan. Sy het verduidelik dat haar laboratorium daarop gemik is om te verstaan ​​hoekom hierdie mikrobes in sekere toestande ongebalanseerd raak. Deur die velmikrobioom te bestudeer, hoop hulle om die impak van hierdie mikrobes op ons biologie te ontbloot.

Een van die sleutelpunte wat dr. Harris-Tryn in haar aanbieding uitgelig het, is die beduidende impak van dieet op die velmikrobioom. Alhoewel dit welbekend is dat dieet die dermmikrobioom affekteer, dui haar laboratorium se ongepubliseerde werk daarop dat dieet ook 'n deurslaggewende rol in die velmikrobioom speel. Om hierdie verband te verstaan ​​is noodsaaklik in die bestuur van toestande soos HS.

Dr. Harris-Tryn het erken dat HS 'n siekte bly wat nie ten volle verstaan ​​word nie. Ten spyte van onlangse pogings om die toestand te ondersoek, is daar nog baie onbekend, insluitend waarom pasiënte verskillend op verskeie behandelings reageer. Sy glo egter dat die begrip van die verband tussen dieet en toestande soos HS waardevolle insigte kan bied.

Die onderhoudsegment met dr. Harris-Tryn verskaf verdere besonderhede oor haar werk en aanbieding. Terwyl sy delf in die mikrobiologie van HS en die verband daarvan met die velmikrobioom, hoop sy om die ingewikkelde prosesse betrokke te vereenvoudig en belangrike vrae in hierdie veld aan te spreek.

In die algemeen beklemtoon Dr Harris-Tryn se navorsing die belangrikheid van die bestudering van die mikrobiologie van HS en die verband daarvan met die velmikrobioom. Deur 'n dieper begrip te verkry van hoe mikrobes ons biologie beïnvloed, veral deur faktore soos dieet, kan klinici en wetenskaplikes meer effektiewe strategieë ontwikkel om toestande soos HS te bestuur.

Definisies:

– Mikrobioom: Die versameling van mikroörganismes, insluitend bakterieë, swamme, virusse en myte, wat 'n bepaalde omgewing bewoon.

– Hidradenitis Suppurativa (HS): ’n Chroniese inflammatoriese veltoestand wat gekenmerk word deur pynlike, herhalende nodules en absesse. Die presiese oorsaak van HS is onbekend.

Bronne:

- Geen URL's verskaf nie