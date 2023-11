Nuwe insigte van die SWOT-satelliet se onlangse bevindings

Die Surface Water and Ocean Topography (SWOT)-satelliet het onlangs sy eerste volle 21-dae wetenskapbaan voltooi, wat baanbrekende insigte verskaf oor die hoogte van water op die aarde se oppervlak. Die satelliet se metings bied 'n gedetailleerde visualisering van see-oppervlakhoogte-afwykings, wat variasies in oseaanvlakke wêreldwyd beklemtoon. Hierdie variasies is van kardinale belang vir die kartering van verskynsels soos seestrome en seeverwarming.

Parag Vaze, SWOT-projekbestuurder by NASA se Jet Propulsion Laboratory, beskryf die data wat deur SWOT teruggestuur is as “ongelooflik”. Met die vermoë om navorsing oor klimaatsverandering te bevorder, bemagtig hierdie waarnemings gemeenskappe wêreldwyd om beter voor te berei vir die uitdagings van 'n warm wêreld.

Die sleutel tot die insameling van hierdie data is die Ka-band Radar Interferometer (KaRIn) instrument. Deur radarpulse na die water se oppervlak uit te stuur en die terugkeersein te ontvang met twee antennas wat aan weerskante van 'n 33-voet-boom geplaas is, kan SWOT hoogs gedetailleerde inligting oor waterliggame vaslê. Hierdie tegnologie verteenwoordig 'n beduidende sprong vorentoe in ons begrip van varswaterdinamika, soos verduidelik deur Daniel Esteban-Fernandez, KaRIn-instrumentbestuurder by NASA se Jet Propulsion Laboratory.

SWOT, wat op 16 Desember 2022 vanaf Vandenberg Space Force Base gelanseer is, is 'n samewerkingspoging tussen NASA, Centre National D'Etudes Spatiales (CNES), die Kanadese Ruimte-agentskap (CSA) en die Verenigde Koninkryk Ruimte-agentskap. As die eerste wêreldwye opname van die aarde se oppervlakwater, poog SWOT om die fyn besonderhede van die see se oppervlaktopografie waar te neem en veranderinge in waterliggame oor tyd na te spoor.

Tydens die voortgesette operasiefase sal die satelliet vir ongeveer drie jaar aanhou om data in te samel, wat 'n omvattende begrip van die aarde se oppervlakwater verseker. Hierdie insigte beloof om ons kennis van globale waterdinamika te revolusioneer en by te dra tot versagtingstrategieë vir die impak van klimaatsverandering.

FAQ

1. Wat meet die SWOT-satelliet?

Die SWOT-satelliet meet die hoogte van water op die aarde se oppervlak, wat gedetailleerde insigte verskaf oor see-oppervlakhoogte-afwykings en variasies in seevlakke.

2. Hoe versamel SWOT data?

SWOT samel data in met behulp van die Ka-band Radar Interferometer (KaRIn) instrument, wat radarpulse na die water se oppervlak uitstuur en die terugkeersein vang met behulp van twee antennas aan weerskante van 'n 33-voet-boom.

3. Hoe sal SWOT se data gemeenskappe bevoordeel?

SWOT se data sal navorsing oor klimaatsverandering-effekte bevorder en gemeenskappe wêreldwyd help om voor te berei vir 'n warm wêreld deur 'n omvattende begrip van waterdinamika te verskaf.

4. Wat is die missie van die SWOT-satelliet?

SWOT is die eerste wêreldwye opname van die aarde se oppervlakwater en het ten doel om die gedetailleerde topografie van die oseaan se oppervlak waar te neem en veranderinge in waterliggame oor tyd te monitor.

5. Hoe lank sal SWOT voortgaan om data in te samel?

Tydens die operasiefase word SWOT geprojekteer om data vir ongeveer drie jaar in te samel, wat 'n omvattende ontleding van Aarde se oppervlakwater moontlik maak.