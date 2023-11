Nuwe insigte van SWOT-satelliet: kartering van die aarde se water

Die Surface Water and Ocean Topography (SWOT)-satelliet, wat ontwerp is om die eerste wêreldwye opname van die aarde se oppervlakwater te doen, is besig om ons begrip van waterliggame op ons planeet te revolusioneer. Hierdie samewerkende sending tussen NASA, die Franse ruimte-agentskap CNES en ander vennote, wat in Desember 2022 van stapel gestuur is, het ten doel om gedetailleerde metings te verskaf van hoe waterliggame met verloop van tyd verander.

Die SWOT-satelliet versamel data oor see-oppervlakhoogtes regoor die wêreld en bied 'n betowerende uitsig oor die Aarde se oseane. Deur die hoogte van byna alle water op die planeet se oppervlak te meet, bied dit een van die mees omvattende en gedetailleerde perspektiewe op ons oseane, varswatermere en riviere.

Die baanbrekende Ka-band Radar Interferometer (KaRIn) instrument, toegerus met twee antennas wat 33 voet uitmekaar versprei is, stel SWOT in staat om oppervlakhoogtemetings te versamel deur radarpulse van die water se oppervlak af te weerkaats. Hierdie voorpunt-tegnologie stel wetenskaplikes in staat om seevlakverskille waar te neem, en beklemtoon seestrome soos die Golfstroom aan die Amerikaanse Ooskus en die Kuroshio-stroom aan die ooskus van Japan. Daarbenewens kan dit streke van relatief warmer water aandui, soos die oostelike deel van die ekwatoriale Stille Oseaan tydens 'n El Niño.

Die data wat deur SWOT verkry word, sal 'n deurslaggewende rol speel in die bevordering van ons begrip van die gevolge van klimaatsverandering en sal gemeenskappe regoor die wêreld help om voor te berei vir 'n warm wêreld. Deur die aarde se waterliggame met ongekende akkuraatheid te karteer, sal SWOT se data bydra tot deurlopende navorsing en waardevolle insigte vir omgewingsbestuur, rampreaksie en waterhulpbronbeplanning verskaf.

Vrae:

V: Wat is die doel van die SWOT-satelliet?

A: Die SWOT-satelliet beoog om die eerste wêreldwye opname van die aarde se oppervlakwater te doen en gedetailleerde metings te verskaf van hoe waterliggame met verloop van tyd verander.

V: Hoe versamel SWOT data oor see-oppervlakhoogtes?

A: Toegerus met die Ka-band Radar Interferometer (KaRIn) instrument, versamel SWOT oppervlak-hoogte metings deur radarpulse van die water se oppervlak af te weerkaats.

V: Watter toepassings kan baat vind by SWOT se data?

A: SWOT se data sal navorsing bevorder in die begrip van die gevolge van klimaatsverandering, hulp in rampreaksie en omgewingsbestuur, en bydra tot waterhulpbronbeplanning.