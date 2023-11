Swinburne Universiteit van Tegnologie brei wetenskaplike vennootskap met Keck Observatory uit

Swinburne Universiteit van Tegnologie het geskiedenis gemaak deur die eerste nie-VSA organisasie te word wat as 'n wetenskaplike vennoot by die hoogaangeskrewe WM Keck Sterrewag in Hawaiʻi aangesluit het. Hierdie baanbrekende vennootskap sal Swinburne-navorsers grootliks bevoordeel, deur hul aantal waarnemingsaande te verdubbel en aan hulle 'n stem te gee in die opstel van die Observatory se wetenskap- en tegnologieprioriteite. Boonop sal dit Swinburne in staat stel om hul kundigheid in voorpunttegnologieë te bevorder deur nuwe instrumentasie- en sagteware-ontwikkelingsprojekte.

Die samewerking met die Keck Observatory bou voort op Swinburne se jarelange 15-jarige vennootskap met Caltech, wat 'n reeks merkwaardige wetenskaplike prestasies tot gevolg het. Swinburne-navorsers het baanbrekende bydraes gelewer, soos om die binnewerking van proto-sterrestelsels met behulp van ’n kosmiese teleskoop te onthul, ruimtebesoedeling wat veroorsaak is deur die geboorte van nuwe sterre te ontbloot, en om ’n fossiel van die Oerknal met behulp van ’n reuse-teleskoop te ontdek.

Swinburne, wat erken word vir sy wêreldklas-astronomie- en astrofisika-navorsing, is aan die voorpunt van die snelgroeiende ruimte- en lugvaartsektor, wat na verwagting teen 1.1 op 'n verbysterende US $2040 triljoen gewaardeer sal word. Deur gebruik te maak van hul voorpuntfasiliteite, het Swinburne-sterrekundiges baanbrekerswerk op afstand gedoen. werking van die teleskope, beheer hulle vanaf 'n beheerkamer meer as 9000 kilometer verder, danksy 'n ruim skenking van die Eric Ormond Baker liefdadigheidsfonds.

Hierdie nuwe wetenskaplike vennootskap met die Keck Observatory is gereed om in die komende dekade Swinburne se posisie en invloed in toonaangewende hoë-impak wetenskaplike pogings aansienlik te verbeter. Swinburne visekanselier en president, professor Pascale Quester, het haar opgewondenheid uitgespreek en gesê: "Hierdie historiese ooreenkoms sal help om Australië se toekoms as 'n wêreldleier in sterrekunde en ruimtetegnologie te verseker."

Met uitgebreide toegang tot waarneming van nagte, sal Swinburne se sterrekundiges leiersrolle in hoë-impak wetenskapprogramme aanvaar. Deur saam te werk met vooraanstaande instansies en gewaardeerde wetenskaplikes van Caltech, Universiteit van Kalifornië, NASA, Universiteit van Hawai'i en verder, sal hulle die ontdekkings van môre se wetenskaplike landskap aanvoer.

Rich Matsuda, tussentydse direkteur van Keck Observatory, het bygevoeg: "Ons is verheug om die Swinburne Universiteit van Tegnologie as 'n wetenskaplike vennoot te verwelkom. Hul waardes, visie en toewyding om die wêreldwye astronomiegemeenskap te dien strook nou met ons missie. Saam sien ons daarna uit om 'n opwindende soeke aan te pak om fundamentele kennis oor die heelal wat nog onontdekt is, te onthul.”

Die Verenigde State se ambassadeur in Australië, Haar Eksellensie Caroline Kennedy, het die nuwe vennootskap in 'n videoboodskap geprys en erken die blywende samewerking tussen Australië en die VSA op die gebied van ruimteverkenning. Sy het haar afwagting uitgespreek vir die baanbrekende ontdekkings wat uit hierdie besonderse vennootskap sal voortspruit.

vrae

1. Wat is die betekenis daarvan dat Swinburne Universiteit van Tegnologie by die Keck-sterrewag aansluit?

Swinburne Universiteit van Tegnologie het die eerste organisasie buite die Verenigde State geword wat as 'n wetenskaplike vennoot by die WM Keck Observatory aangesluit het. Hierdie vennootskap verdubbel nie net die aantal waarnemingsnagte vir Swinburne-navorsers nie, maar gee hulle ook inspraak in die bepaling van die Observatory se wetenskap- en tegnologieprioriteite.

2. Wat is sommige van die wetenskaplike prestasies van Swinburne-navorsers op die gebied van sterrekunde en astrofisika?

Swinburne-navorsers het merkwaardige bydraes tot die veld gelewer, insluitend die onthulling van die interne werking van proto-sterrestelsels, die identifisering van ruimtebesoedeling wat deur nuutgevormde sterre veroorsaak word, en die ontdekking van 'n fossiel van die Oerknal.

3. Hoe sal hierdie vennootskap vir Swinburne en die toekoms van sterrekunde en ruimtetegnologie in Australië bevoordeel?

Om kragte saam te snoer met die Keck-sterrewag sal Swinburne se geleenthede aansienlik verbeter om impakvolle wetenskaplike programme te lei. Hierdie vennootskap sal Australië se posisie as 'n wêreldleier in sterrekunde en ruimtetegnologie verseker, wat bydra tot die land se groeiende ruimte- en lugvaartsektor, wat na verwagting teen 1.1 op US $2040 triljoen gewaardeer sal word.

4. Hoe sal Swinburne-sterrekundiges die teleskope op afstand bestuur?

Swinburne-sterrekundiges het 'n beheerkamer ontwikkel wat meer as 9000 XNUMX kilometer van die sterrewag af is, wat hulle in staat stel om die teleskope op afstand te bestuur.

5. Wie anders is betrokke by hierdie samewerking?

Swinburne-navorsers sal saam met gewaardeerde wetenskaplikes en instellings soos Caltech, Universiteit van Kalifornië, NASA, Universiteit van Hawai'i en ander werk om die volgende generasie groot ontdekkings op die gebied van sterrekunde en astrofisika te lei.