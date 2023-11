Nuwe studie onthul fassinerende jaggedrag van seeleeus

’n Onlangse video wat ’n seeleeu vasvang wat teen ’n seekat aan die kus van Nanaimo, Kanada veg, het nuwe lig gewerp op die komplekse jaggedrag van hierdie mariene roofdiere. Lindsay Bryant, wat gereeld in die omgewing swem, het op die aangrypende ontmoeting afgekom. Bryant het dit aanvanklik beskou as die seeleeu wat in iets verstrengel is, en het die interaksie begin opneem. Eers met die hersiening van die beeldmateriaal later het sy besef dat dit 'n intense stryd tussen die seeleeu en 'n seekat was.

In die video wat op YouTube gedeel is, kan gesien word hoe die seeleeu kragtig met die seekat rondslaan en ontwykingsmaneuvers gebruik om te verhoed dat hy deur die seekat se agt arms verstrik word. Andrew Trites, 'n seesoogdiernavorser aan die Universiteit van Brits-Columbië, het verduidelik dat om 'n seekat geheel in te sluk, 'n uitdagende taak vir seeleeus is. Die seekat het die vermoë om te weerstaan ​​om ingesluk te word deur sy arms te gebruik om die seeleeu se kop vas te gryp, wat moontlik verstikking kan veroorsaak.

Om hierdie struikelblok te oorkom, gebruik seeleeus 'n strategiese jagtegniek. Trites het onthul dat seeleeus op een arm van die seekat op 'n slag afbyt en genoeg krag uitoefen om 'n arm af te ruk. Dit stel hulle in staat om die prooi te verorber sonder die risiko van verstikking. Interessant genoeg voer seeleeus hierdie tegniek op die oppervlak van die water uit, aangesien hulle groter wringkrag in die lug as onderwater kan genereer.

Die merkwaardige ontmoeting tussen die seeleeu en seekat het Lindsay Bryant 'n werklik unieke swemervaring gebied. Sy het dit 'n "once in a lifetime sighting" genoem, en het die beeldmateriaal op sosiale media gedeel, wat kykers geboei gelaat het deur die intense stryd tussen twee formidabele wesens van die see.

Vrae:

V: Waarom byt seeleeus aan een arm op 'n slag wanneer hulle seekatte jag?

A: Seeleeus byt op een arm op 'n slag af om verstikking te vermy. Deur 'n arm af te ruk, kan hulle die prooi verteer sonder die risiko dat die seekat na hul kop gryp.

V: Waar het die seeleeus en seekat ontmoeting plaasgevind?

A: Die ontmoeting het aan die kus van Nanaimo, Kanada, naby Vancouver-eiland plaasgevind.

V: Wie het die video opgeneem?

A: Lindsay Bryant, wat gereeld in die gebied swem, het die merkwaardige beeldmateriaal van die seeleeu- en seekatgeveg vasgevang.