Bioloë bestudeer mikrobiese eukariote in harde geotermiese mere

Bioloë van Syracuse Universiteit doen navorsing om te verstaan ​​hoe mikrobiese eukariote floreer in die moeilike toestande van geotermiese mere. Eukariote is organismes met 'n kern en ander membraangebonde organelle. Hulle maak 'n beduidende deel van die Aarde se biodiversiteit uit, met 'n geraamde 8.7 miljoen spesies. Protiste, eensellige mikroörganismes, is 'n groot groep eukariote en die bestudering daarvan help om die evolusie van komplekse lewensvorme te verstaan.

Die navorsers van Syracuse Universiteit se Departement Biologie, gelei deur Angela Oliverio, Assistent Professor in Biologie, het veldnavorsing gedoen by Lassen Volcanic National Park in Kalifornië, bekend vir sy grootste geotermiese meer in die VSA. Die meer is uiters warm (~52°C/124°F) en suur (pH ~2), wat 'n unieke omgewing bied om poli-ekstremofiele te bestudeer.

Poliekstremofiele is organismes wat by verskeie uiterste toestande aangepas het. Deur vorige studies oor mikrobiese eukariote in uiterste omgewings te ontleed, het die navorsers ontdek dat sekere afstammelinge van amoebes gereeld in hoë-temperatuur omgewings gevind word. Hierdie bevinding het daartoe gelei dat hulle hierdie amoebes bestudeer het om insig te kry in hoe eukariotiese selle by uiterste hitte aanpas.

Daar is gevind dat een spesifieke amoeba, T. thermoacidophilus, volop in Lassen Nasionale Park se geotermiese meer voorkom. Geen genomiese data oor hierdie organisme bestaan ​​egter nie. Die navorsers het na die park gereis om T. thermoacidophilus te bestudeer en na ander ekstremofiele eukariote te soek. Hulle het watermonsters uit die meer versamel met 'n gespesialiseerde hulpmiddel en dit terug na die laboratorium vervoer vir verdere ontleding.

Die span is tans besig om enkelselle uit die monsters te isoleer vir genoomvolgordebepaling en die amoebes met behulp van mikroskopie te karakteriseer. Die navorsers hoop dat hul bevindinge sal bydra tot 'n beter begrip van hoe eukariote by uiterste omgewings aanpas en moontlik openbaar watter tipe omgewings in die heelal lewe kan ondersteun.

