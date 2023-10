Die toepassing van evolusionêre beginsels op nie-lewende stelsels

’n Span wetenskaplikes en filosowe het voorgestel dat Darwin se evolusieteorie, wat op natuurlike seleksie gebaseer is, ook op nielewende sisteme van toepassing kan wees. Hulle stel voor dat verskeie stelsels, soos minerale, veranderinge binne sterre en orkane, bestaan ​​uit veelvuldige komponente wat op verskillende maniere bymekaar kan kom. Sommige van hierdie konfigurasies bly bestaan, terwyl ander nie.

Die navorsers argumenteer dat die volharding van sekere vorme in nie-lewende stelsels deur seleksiedruk beheer word, soortgelyk aan "oorlewing van die sterkstes" in Darwinistiese evolusie. Hulle glo dat hierdie voorstel strek tot statiese stelsels soos minerale, sowel as dinamiese stelsels soos orkane, sterre en selfs die lewe self. Voor hul werk was daar geen wet wat die toenemende kompleksiteit wat in lewende en nie-lewende stelsels oor tyd waargeneem is, verduidelik nie.

In hul studie gepubliseer in die joernaal Proceedings of the National Academy of Sciences, het die navorsers drie seleksiedruk geïdentifiseer wat op ontwikkelende stelsels van toepassing is: stabiliteit, nuwigheid en die vermoë om fundamentele prosesse voort te sit. Hulle stel voor dat die funksionele inligting van 'n stelsel toeneem as baie verskillende konfigurasies onderwerp word aan seleksie vir een of meer funksies.

Die skrywers glo dat hierdie nuwe wet 'n funksionele perspektief van die kosmos bied. Dit beklemtoon belangrike verhoudings, soos hoe nuwe funksies kan ontstaan ​​in reaksie op nuwe omgewingskenmerke. Dit bring introspektiewe vrae oor die evolusie van ons eie biosfeer en die funksies wat ons bevorder of beskadig.

Terwyl sommige kenners, soos prof Milan Ćirković, hierdie werk as 'n waardevolle toevoeging tot astrobiologie, sisteemwetenskap en evolusionêre teorie beskou, is ander, insluitend prof Martin Rees, skepties. Rees voer aan dat die opkoms van verskeie materiale, omgewings en strukture in die lewelose wêreld nie noodwendig 'n nuwe onderliggende beginsel soortgelyk aan Darwinistiese seleksie vereis nie.

