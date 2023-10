Geoloog ontdek voorheen onbekende tektoniese plaat met die naam Pontus

’n Geoloog van die Universiteit van Utrecht het ’n baanbrekende ontdekking gemaak deur ’n voorheen onbekende tektoniese plaat genaamd Pontus te rekonstrueer wat eens ’n kwart van die grootte van die Stille Oseaan was. Die bestaan ​​van die plaat is meer as 'n dekade gelede voorspel op grond van fragmente wat diep in die Aarde se mantel gevind is, en nou het Suzanna van de Lagemaat die plaat deur veldnavorsing in verskeie streke soos Japan, Borneo en die Filippyne gerekonstrueer.

Deur die berggordels in hierdie streke te bestudeer, het van de Lagemaat bewyse gevind dat oseaniese oorblyfsels op noordelike Borneo aan die lank vermoedelike Pontusplaat behoort het. Sy het nou die hele bord gerekonstrueer en dit Pontus genoem. Om die bewegings van tektoniese plate te verstaan, is noodsaaklik om die geologiese geskiedenis en klimaatsveranderinge van die planeet te verstaan. Die bewegings van hierdie plate het die planeet se paleogeografie gevorm en die verspreiding van seldsame metale beïnvloed.

Die Pontus-plaat het vermoedelik 120 miljoen jaar gelede in die Paleo-Stille Oseaan bestaan ​​en moes van die bekende Stille Oseaan-plate geskei gewees het deur 'n groot subduksiesone in die westelike Stille Oseaan. Van de Lagemaat se navorsing het onafhanklike bewyse vir hierdie hipotese gelewer. Spore van die Pontus-plaat is nie net op die noorde van Borneo gevind nie, maar ook op Palawan-eiland in die Wes-Filippyne en in die Suid-Chinese See.

Die bestaan ​​van Pontus is voorspel op grond van seismiese seine en ontwrigtings in die Aarde se mantel wat veroorsaak word deur onderdrukte plate. Hierdie ontwrigtings kan waargeneem word wanneer seismograwe seine van aardbewings opvang. Die anomalieë in die mantel dui op die teenwoordigheid van fragmente van ou plate. Van de Lagemaat se navorsing het tot die begrip van plaattektoniek bygedra en lig gewerp op die geologiese geskiedenis van die streek.

Bronne: Universiteit Utrecht, Gondwana Research