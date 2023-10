Is die aarde besig om 'n klimaatsoorgang te nader?

’n Onlangse studie dui daarop dat die styging in metaangasvlakke in die aarde se atmosfeer oor die afgelope 17 jaar ’n teken kan wees van ’n groter klimaatgebeurtenis. Hierdie toename in metaan herinner aan vorige "beëindigingsgebeure" wat die einde van ystydperke aandui. Die aarde se klimaat ondergaan siklusse van lang, koue glasiale periodes gevolg deur korter, warmer interglasiale periodes. Hierdie siklusse vind oor duisende jare plaas.

Tans is ons in 'n interglasiale stadium van die Kwaternêre Ystydperk, wat ongeveer 2.5 miljoen jaar gelede begin het. Daar is egter aanduidings dat 'n verandering aan die gang kan wees. Die styging in metaanvlakke sedert 2006 lyk soos die patrone wat gesien is aan die begin van vorige gletserbeëindigings.

Metaan is 'n kragtige kweekhuisgas wat hitte in die atmosfeer kan vasvang. Terwyl die meeste metaanvrystellings afkomstig is van menslike aktiwiteite soos fossielbrandstofgebruik en landbou, dra natuurlike bronne soos verrottende plantegroei en ontdooiende permafrost ook by. Die onlangse toename in metaanvrystellings is nie net gekoppel aan fossielbrandstowwe nie, maar word beïnvloed deur klimaatsverandering wat warmer en natter toestande skep wat ontbinding in vleilande bevorder.

Die studie se skrywers stel voor dat die huidige metaangroei en isotopiese verskuiwing 'n groter herorganisasie van die klimaat en biosfeer kan aandui. Alhoewel dit nie duidelik is hoe hierdie potensiële beëindigingsagtige gebeurtenis sal ontvou nie, is dit onwaarskynlik dat dit die aanvang van 'n nuwe ystydperk sal aandui. In plaas daarvan dui dit op 'n warmer klimaat en beduidende veranderinge aan die aarde se natuurlike stelsels.

Terwyl die presiese redes agter metaan se vinnige styging onbekend bly, beklemtoon wetenskaplikes die belangrikheid om metaan te verstaan ​​en aan te spreek as beide 'n drywer en aanwyser van klimaatsverandering. Die studie laat die vraag ontstaan ​​of die aarde 'n nuwe fase betree, bekend as "Termination Zero", wat 'n temperatuurverskuiwing na 'n selfs warmer toekoms sal behels. Verdere navorsing is nodig om die implikasies en gevolge van metaan se gedrag in die konteks van die aarde se veranderende klimaat beter te verstaan.

Bronne: The Conversation, Global Biogeochemical Cycles