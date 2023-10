Aarde se geskiedenis gevorm deur Supernovae-ontploffings

In 'n onlangse studie het navorsers van die Universiteit van Illinois die impak van supernova-ontploffings wat miljoene jare gelede op aarde plaasgevind het, ondersoek. Die studie het ten doel gehad om die afstande te bepaal waaruit hierdie ontploffings ontstaan ​​het. Deur die radioaktiewe isotoop 60-Fe te gebruik, kon die span die astronomiese afstande na die Plioseen Supernova (SN Plio) en die Mioseen Supernova (SN Mio) skat.

Supernovas, wat die plofbare sterftes van massiewe sterre is, speel 'n deurslaggewende rol in astrofisika en kosmologie. Die studie het laboratoriumontledings gedoen van die lewende 60-Fe-isotoop wat van verskeie bronne verkry is, soos die aardkors, diepsee-sedimente en maanregoliet. Deur die ouderdomme van hierdie monsters te bestudeer, het die navorsers die afstande na die twee supernova-ontploffings suksesvol bepaal.

Die bevindinge dui daarop dat SN Plio tussen 20 en 140 parsecs (pc) van die aarde af ontstaan ​​het, terwyl SN Mio se benaderde afstand 110 pcs. Alhoewel hierdie afstande as relatief veilig beskou word, kan supernova-ontploffings steeds beduidende uitwerking op ons sonnestelsel se evolusie hê. Hoë-energiebestraling, soos gammastrale, wat deur supernovas uitgestraal word, kan die aarde se atmosfeer maande lank bestraal, die osoonlaag uitput en die planeet kwesbaar maak vir skadelike ultraviolet (UV) strale van die Son. Die aarde sal etlike jare neem om die osoonlaag te herstel.

Supernova-ontploffings is seldsame gebeurtenisse, wat teen 'n frekwensie van een tot drie gebeurtenisse per eeu in die Melkweg-sterrestelsel plaasvind. Alhoewel daar tans geen onmiddellike bedreiging van supernovas is nie, is dit hoogs waarskynlik dat een in die loop van miljoene jare naby die Aarde sal voorkom. Die massa-uitwissing wat ongeveer 360 miljoen jaar gelede plaasgevind het, was moontlik die gevolg van een of meer supernovas.

Alhoewel geen dreigende supernova-kandidate tans bekend is nie, het een noemenswaardige ster, Betelgeuse, aandag getrek weens sy helderheidsvariasies. Die ster se uiteindelike supernova-ontploffing bly egter onseker aangesien die laat fases van 'n massiewe ster se lewe nie waarneembare veranderinge in sy oppervlak veroorsaak nie. Toekomstige ontdekkings oor supernovas bly onvoorspelbaar, maar deur voortgesette wetenskaplike ondersoek hoop sterrekundiges om meer te wete te kom oor hierdie fassinerende kosmiese gebeure.

Bronne:

– Heelal vandag