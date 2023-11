Nuwe ontdekking: Supernova het die aarde se osoonlaag in 2022 tydelik beskadig

In 'n baanbrekende onthulling het wetenskaplikes onlangs bewyse ontbloot dat 'n supernova-gebeurtenis in 2022 'n tydelike maar beduidende impak op die Aarde se osoonlaag gehad het. Hierdie intrige ontdekking werp lig op die potensiële invloede van kosmiese ontploffings op ons planeet se atmosfeer.

Op 9 Oktober 2022 het teleskope 'n stroom hoë-energiefotone aangeteken wat na die aarde beweeg het, wat die ontploffing van 'n supernova aandui wat 1.9 miljard ligjare weg plaasgevind het. Bekend as 'n gammastraaluitbarsting, word hierdie hemelse gebeurtenisse erken as van die helderste gebeurtenisse in die heelal.

Die jongste bevindinge het 'n meetbare verandering in die aantal geïoniseerde deeltjies in die Aarde se boonste atmosfeer aan die lig gebring as gevolg van hierdie uitbarsting. Onder hierdie deeltjies was osoonmolekules, wat 'n belangrike rol speel om skadelike sonstraling te absorbeer. "Die osoon was gedeeltelik uitgeput - is tydelik vernietig," het Pietro Ubertini, 'n sterrekundige van die Nasionale Instituut vir Astrofisika in Rome, opgemerk wat tot die ontdekking bygedra het.

Merkwaardig genoeg was die effek op die osoonlaag net vir 'n paar minute sigbaar voordat die beskermende versperring homself vinnig herstel het, wat die impak van die gebeurtenis tot die minimum beperk het. Dr. Ubertini het verseker dat hierdie spesifieke gebeurtenis nie 'n rede tot kommer is nie, en bygevoeg dat 'n nader supernova moontlik katastrofiese gevolge kan hê.

Gepubliseer in die joernaal Nature Communications op 14 November, hierdie bevindinge demonstreer hoe plofbare gebeure wat buite ons sonnestelsel plaasvind, die vermoë het om ons atmosfeer te beïnvloed. Die Aarde se atmosfeer, wat as 'n kolossale detektor optree, bied waardevolle insigte om uiterste kosmiese verskynsels te verstaan.