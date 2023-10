Supernova SN 2023ixf in Messier 101: Vervaag ná vyf maande

Die supernova SN 2023ixf in Messier 101 vervaag geleidelik, vyf maande ná sy ontploffing. Hierdie onlangse beeld, geneem op 8 Oktober 2023, wys hoe die supernova steeds in die sterrestelsel skyn. Die beeld is geneem met behulp van die Celestron C14+Paramount ME+SBIG ST8-XME-roboteenheid, as deel van die Virtual Telescope Project. Die beeld is gemiddeld drie 120-sekonde-blootstellings, sonder enige filters.

Die helderheid van die supernova, geskat as magnitude 13.7, neem stadig af. Hierdie skatting is gebaseer op die verwysingssterre uit die Gaia DR2-sterrekatalogus. Dit is fassinerend om die vervaagproses van SN 2023ixf waar te neem, aangesien dit insig gee in die lewensduur van supernovas.

Die Virtual Telescope Project werk ywerig om beelde van belangrike astronomiese gebeurtenisse soos supernovas vas te vang.

Supernovas is plofbare gebeurtenisse wat tydens die laaste stadiums van 'n ster se lewe plaasvind. Hulle stel 'n geweldige hoeveelheid energie en lig vry, wat hulle oor groot afstande sigbaar maak. Die bestudering van supernovas help wetenskaplikes om die lewensiklusse van sterre te verstaan ​​en die geheimenisse van die heelal te ontrafel.

