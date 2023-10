Bright Transient Survey (BTS) Bot-operated Telescopes Ontdek, Bevestig en Klassifiseer Nuwe Supernova

’n Groep wetenskaplikes en sterrekundiges het ’n beduidende deurbraak gemaak in die studie van supernovas deur die suksesvolle gebruik van kunsmatige intelligensie (KI) en masjienleertegnologieë. Die sterrekundiges het die Bright Transient Survey (BTS)-botprojek aangewend as deel van 'n breër inisiatief vir die waarneming en klassifikasie van supernovas wat 'n sekere vlak van helderheid oortref.

Die BTSbot, wat deur studente en fakulteit aan die Noordwes-Universiteit ontwikkel is, kon 'n supernova intyds identifiseer en klassifiseer, wat die behoefte aan menslike ingryping om die gebeurtenis te bevestig, uitskakel. Deur die "menslike middelman" te verwyder, gee die bot navorsers meer tyd om die hemelse gebeurtenis te ontleed.

Assistent-professor Adam Miller van die Noordwes-Universiteit het die belangrikheid van hierdie ontwikkeling uitgespreek en gesê dat verdere verfyning van modelle die bot in staat kan stel om spesifieke subtipes van sterontploffings te isoleer. Dit sal die studie van kosmiese ontploffings aansienlik verbeter en bydra tot die ontwikkeling van nuwe hipoteses om hul oorsprong te verduidelik.

Terwyl sommige individue kommer uitgespreek het oor die vervanging van mense deur KI, het Miller beklemtoon dat die uiteindelike doel groter doeltreffendheid is. Die BTS-projek, wat in 2018 begin het, beskik nou oor 'n groot databasis van tienduisende supernovas. Hierdie data laat die span toe om die bot se vermoë op te lei en te verbeter om die proses van ontdekking en klassifikasie te outomatiseer.

Die suksesvolle toepassing van KI en masjienleer in hierdie veld dui op 'n beduidende vooruitgang in astronomiese navorsing. Met die BTS-bot-aangedrewe teleskope wat saamwerk, is die ontdekking en klassifikasie van nuwe supernovas nou doeltreffender as ooit tevore.

Bronne:

– Definisie van Supernova: 'n Supernova is 'n kragtige ontploffing wat aan die einde van 'n ster se lewensiklus plaasvind, wat lei tot die vrystelling van 'n enorme hoeveelheid energie en die vorming van nuwe elemente.

– Definisie van KI: Kunsmatige intelligensie verwys na die ontwikkeling van rekenaarstelsels wat in staat is om take uit te voer wat tipies menslike intelligensie vereis, soos visuele persepsie, spraakherkenning en besluitneming.

– Definisie van Masjienleer: Masjienleer is 'n subset van KI wat die gebruik van algoritmes behels om rekenaars in staat te stel om van data te leer en te interpreteer sonder eksplisiete programmering.

