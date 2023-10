M87 Galaxy se swart gat bevestig spin met ossillerende straal

Wetenskaplikes het bevestig dat die swart gat in die middel van die M87-sterrestelsel draai, gegrond op 'n ossillerende straal wat oor 'n studie van twee dekades waargeneem is. Die navorsing, gelei deur die Chinese wetenskaplike Dr. Yuzhu Cui en gepubliseer in Nature, het teleskoopdata van 2000 tot 2022 ontleed en 'n herhalende siklus van 11 jaar in die presessie-beweging van die straalbasis opgespoor. Hierdie waarneming stem ooreen met voorspellings van Einstein se Algemene Relatiwiteitsteorie, wat bewys lewer van die swart gat se spin.

M87 is 55 miljoen ligjare van die Aarde af geleë en huisves 'n supermassiewe swart gat wat 6.5 miljard keer meer massief is as die Son. Die studie het 'n wêreldwye netwerk van radioteleskope gebruik om die dinamika van die straler en sy verbinding met die sentrale swart gat te bestudeer. Die straal het 'n ossillasie met 'n amplitude van ongeveer 10 grade vertoon, wat die draai van die swart gat bevestig.

Die energie-oordragmeganisme tussen supermassiewe swart gate en hul aanwasskywe en relativistiese strale het wetenskaplikes lank verwar. Hierdie studie bied insig in hierdie verskynsel deur te demonstreer dat energie uit 'n draaiende swart gat onttrek kan word, wat toelaat dat materiaal rondom die swart gat met groot energie uitgestoot word. Die spin van supermassiewe swart gate, 'n deurslaggewende faktor in hierdie proses, is nou direk waargeneem.

Die navorsingspan het op M87 gefokus as gevolg van sy nabyheid, wat gedetailleerde waarnemings van die straalformasiestreke naby die swart gat moontlik gemaak het. Deur data wat oor die afgelope 23 jaar verkry is, te ontleed, het die span die periodieke presessie-straal by sy basis opgespoor, wat lig werp op die status van die sentrale swart gat.

Die studie het ook aan die lig gebring dat die aanwasskyf se rotasie-as nie in lyn is met die swart gat se draai-as nie, wat lei tot die presessie-straal. Hierdie bevinding verskaf onomwonde bewyse dat die supermassiewe swart gat in M87 wel besig is om te draai. Die ontdekking verbeter ons begrip van die aard van supermassiewe swart gate en dra by tot toekomstige navorsing in hierdie veld.

Hierdie studie het data van meer as 170 tydperke van waarnemings gebruik wat deur verskeie radioteleskope regoor die wêreld verkry is, wat die samewerkende pogings van die wetenskaplike gemeenskap beklemtoon om ons kennis van swartgatdinamika en relatiwiteit te bevorder.

Bronne: Natuur

Definisies:

Swart gat: 'n Plek in die ruimte waar die gravitasieveld so sterk is dat nie eers lig dit kan ontsnap nie. Daar is drie kategorieë swart gate: miniatuur, sterre en supermassiewe swart gate.

Plasma: Geïoniseerde gas wat bestaan ​​uit positiewe ione en vrye elektrone.