Supermassiewe swart gate voer vinniger as verwag, studie bevind

opsomming:

'n Span wetenskaplikes het ontdek dat supermassiewe swart gate 'n voorheen onbekende "afleweringsdiens" kan hê wat hulle van gas en stof voorsien om teen 'n baie vinniger tempo te verbruik as wat voorheen geglo is. Hierdie bevindinge kan insig gee in hoe hierdie kosmiese titane omliggende materiaal verbruik en die evolusie van sterrestelsels beïnvloed. Die navorsing, gebaseer op hoë-resolusie 3D-simulasies, het aan die lig gebring dat swart gate gas en stof binne 'n kwessie van maande kan verbruik, eerder as oor honderde of duisende jare. Hierdie vinnige voedingsproses verklaar dalk die vinnige skommelinge wat in sommige kwasars waargeneem word, wat die helder middelpunte van aktiewe sterrestelsels is. Die simulasies het ook getoon dat die binneste deel van die aanwasskyf, waar die meeste van die kwasar se lig vandaan kom, vernietig word en dan aangevul word, wat 'n meer chaotiese voedingsomgewing aandui. Daarbenewens is die belyning van die aanwasskywe met die swartgat se rotasie, wat voorheen deur wetenskaplikes aanvaar is, moontlik nie akkuraat nie, wat lei tot 'n herverbeelde begrip van die voedingsproses van supermassiewe swart gate.

Supermassiewe swart gate, wat massas miljoene of miljarde keer dié van die son het, woon in die middelpunte van die meeste sterrestelsels. Wanneer dit omring word deur aanwasskywe wat van gas en stof gemaak is, dryf hulle kwasars aan, die uiters ligsentrums van aktiewe sterrestelsels. Die dinamika van swartgatvoeding was 'n sentrale vraag in aanwasskyffisika, aangesien om te verstaan ​​hoe gas die swartgat bereik, insig in die langlewendheid en helderheid van die skyf sou gee. Hoë-resolusie-simulasies met behulp van die Summit-superrekenaar het aan die lig gebring dat die draai en skeur van die aanwasskyf wat veroorsaak word deur die swart gat se spin, lei tot die splitsing van die skyf in binne- en buitenste "subskywe". Die swart gat begin sy maaltyd deur die gas en stof in die binneskyf te verslind, terwyl materie van die buitenste skyf die gapings wat agterbly, invul. Hierdie proses van eet, hervul en weer eet kan oor 'n kwessie van maande plaasvind, wat lei tot 'n baie vinniger voedingstempo as wat voorheen beraam is.

Die span se simulasies daag ook die aanname uit dat die aanwasskywe in lyn is met die swart gat se rotasie. Gas wat hierdie swart gate voed, ken nie noodwendig die swart gat se rotasie nie, wat lei tot 'n meer onstuimige en deurmekaar omgewing. Die Lense-Thirring-effek speel 'n beduidende rol in hierdie proses, wat veroorsaak dat die aanwasskywe wankel en die binneste gebied vinniger draai. Die verdraaiing van die skyfstelsel lei tot botsings tussen gas uit verskillende streke, wat materiaal nader aan die swart gat dryf en uiteindelik veroorsaak dat die skyf skeur. Die binne- en buiteskywe ontwikkel dan afsonderlik en ontwikkel verskillende swaaie, wat soos die ringe van 'n giroskoop lyk eerder as 'n draaiende plaat.

Hierdie nuwe insigte oor swartgatvoedingstempo's en die dinamika van aanwasskywe kan implikasies hê vir die begrip van sterrestelsel-evolusie en die gedrag van kwasars. Hulle daag vorige teoretiese modelle uit en beklemtoon die behoefte aan verdere navorsing en waarnemings om die komplekse prosesse wat rondom supermassiewe swart gate in die heelal plaasvind ten volle te verstaan.

Bronne:

– Scientific American – “Supermassiewe swart gate is groot vet boelies”

- Noordwes-Universiteit - "Supermassiewe swart gate is so 'n sleur tydens maaltye"