Superlensingstegniek verhoog mikroskope verder as tradisionele grense

Fisici aan die Universiteit van Sydney het 'n nuwe tegniek ontdek wat superlens moontlik maak sonder die behoefte aan 'n superlens. Tradisionele optiese metodes het beperkings op hoe nou voorwerpe ondersoek kan word as gevolg van die diffraksiegrens, wat bepaal word deur die golfaard van lig. Die diffraksiegrens bepaal dat 'n gefokusde beeld nooit kleiner kan wees as die helfte van die golflengte van lig wat vir waarneming gebruik word nie.

Vorige pogings om deur hierdie limiet te breek met behulp van superlense is verhinder deur uiterste visuele verliese, wat veroorsaak het dat die lense ondeursigtig word. Die fisici aan die Universiteit van Sydney het egter nou 'n manier gevind om superlens met minimale verliese te bewerkstellig deur die superlens heeltemal uit te skakel.

Die navorsers het die ligsonde ver van die voorwerp af geplaas en beide hoë- en lae-resolusie inligting ingesamel. Deur verder weg te meet, het die sonde nie ingemeng met die hoë-resolusie data nie. Hierdie deurbraak in superlensing het beduidende implikasies vir verskeie velde soos kankerdiagnostiek, mediese beeldvorming, argeologie en forensika.

Deur 'n naverwerkingstap op 'n rekenaar te gebruik, is die superlens-operasie na die meting self uitgevoer. Hierdie metode versterk selektief verdwynende (of verdwynende) liggolwe, wat 'n ware beeld van die voorwerp produseer. Die navorsers glo dat hierdie tegniek toegepas kan word om voginhoud in blare te bepaal, mikrovervaardigingstegnieke te verbeter en selfs versteekte lae in kunswerke te openbaar.

Die navorsers het lig op die terahertz-frekwensie gebruik, wat in die gebied van die spektrum tussen sigbaar en mikrogolf val. Hierdie frekwensiereeks verskaf belangrike inligting oor biologiese monsters en kan gebruik word vir proteïenstruktuuranalise, hidrasiedinamika en kankerbeelding.

Hierdie baanbrekende tegniek maak voorsiening vir hoë-resolusie beelding terwyl 'n veilige afstand van die voorwerp behou word, wat beeldvervorming voorkom. Die navorsers verwag dat hierdie tegniek van belang sal wees vir almal wat betrokke is by hoë-resolusie optiese mikroskopie.

In die algemeen maak hierdie ontdekking deure oop vir vooruitgang in mikroskopie en kan 'n beduidende impak op verskeie wetenskaplike en tegnologiese velde hê.

Bron: Universiteit van Sydney, Phys.org