Die vorming van Pangea Ultima kan oor 250 miljoen jaar tot massa-uitsterwing lei

’n Onlangse studie wat in Nature Geoscience gepubliseer is, dui daarop dat die vorming van ’n toekomstige superkontinent, bekend as Pangea Ultima, kan lei tot die uitsterwing van mense en ander soogdiere oor 250 miljoen jaar. Hierdie massa-uitwissing sal hoofsaaklik veroorsaak word deur uiterste hittestres as gevolg van verhoogde vulkaniese aktiwiteit, hoër vlakke van koolstofdioksiedvrystellings en 'n ouer son wat meer straling uitstraal.

Met behulp van 'n klimaatmodel van die UK Met Office en 'n superrekenaar van die Universiteit van Bristol, kon wetenskaplikes die potensiële klimaat van Pangea Ultima simuleer. Die resultate toon dat globale temperature met 15 grade Celsius (tot 30 grade Celsius op land) bo pre-industriële vlakke kan styg. Hierdie vlak van hitte sou die toleransievlakke van baie lewensvorme oortref, wat lei tot 'n ernstige afname in biodiversiteit.

Een van die groot uitdagings vir soogdiere, insluitend mense, om by hierdie uiterste temperature aan te pas, is die relatief kort tydlyn van hul bestaan ​​op aarde. Soogdiere was 'n groot suksesverhaal in evolusionêre terme, maar hul vermoë om aan te pas by uiterste hitte is dalk te stadig om in die era van Pangea Ultima te oorleef.

Afgesien van die direkte impak van hitte, sal daar ook 'n ineenstorting van plantegroei wees, wat ernstige voedselvoorsieningsprobleme tot gevolg sal hê. Die meeste plante word gestres by temperature bo 40 grade Celsius en breek heeltemal af as hulle vir lang tydperke aan 60 grade Celsius blootgestel word. Hierdie ineenstorting sou 'n kaskade-effek op die hele ekosisteem hê.

Die hoofskrywer van die studie, Alexander Farnsworth van die Universiteit van Bristol, herinner ons aan die verbygaande aard van ons bestaan ​​en waarsku om die klimaat verder te druk as wat ons ontwikkel het om te duld. Hy verklaar dat die dominante spesie op Aarde onderhewig is aan die besluite wat deur die planeet en sy klimaat geneem word, en beklemtoon dat wat ná die mens kom, iets heeltemal nuuts kan wees.

Terwyl die studie die hoë vlak van onsekerheid wat met sulke langtermynvoorspellings geassosieer word, erken, verskaf dit waardevolle insigte in vorige massa-uitsterwingsgebeure en die faktore wat bydra tot bewoonbaarheid op ander planete. Sterrekundiges wat verafgeleë sterrestelsels vir potensiële bewoonbare planete skandeer, sal nie net die nabyheid van 'n ster en die teenwoordigheid van water moet oorweeg nie, maar ook die tektoniese aktiwiteit wat 'n planeet se klimaat beïnvloed.

Ten slotte, die vorming van Pangea Ultima kan oor 250 miljoen jaar katastrofiese gevolge vir lewe op aarde hê. Dit dien as 'n herinnering aan die delikate balans van ons planeet se klimaat en die behoefte om die huidige klimaatkrisis aan te spreek om die langtermyn-oorlewing van beide mense en ander spesies te verseker.

