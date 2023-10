Die ontdekking van supergeleiding: lesse van Heike Kamerlingh Onnes

Supergeleiding, die vermoë van elektriese strome om sonder weerstand te vloei, is die eerste keer in 1911 deur die Nederlandse fisikus Heike Kamerlingh Onnes ontdek. Hierdie baanbrekende ontdekking het 'n wêreld van wetenskaplike moontlikhede oopgemaak en het sedertdien gelei tot vooruitgang op verskeie gebiede, van MRI-masjiene tot deeltjieversnellers .

Onnes, 'n fisika-professor aan die Universiteit van Leiden in Nederland, het 'n moderne lae-temperatuur fisika-laboratorium gebou, waar hy sy baanbrekende eksperimente uitgevoer het. Hy het begin deur helium af te koel tot byna absolute nultemperatuur, wat 'n omgewing geskep het waar die onverwagte ontdekking van supergeleiding plaasgevind het.

Op 8 April 1911 het Onnes en sy span die elektriese weerstand van 'n kwikdraad by uiters lae temperature gemeet. Tot hul verbasing het hulle gevind dat die draad elektrisiteit gelei het sonder enige meetbare weerstand. Hierdie aanvanklike waarneming, alhoewel dit nie onmiddellik as bewys van supergeleiding aanvaar is nie, was die begin van 'n nuwe era in fisika.

In daaropvolgende eksperimente het Onnes en sy span die bestaan ​​van supergeleiding verder bevestig. Hulle het 'n skielike styging in elektriese weerstand gesien toe die temperatuur met net 'n fraksie van 'n graad toegeneem het. Hierdie onverwagte gedrag het hulle verwar, en dit het maande se verbetering geneem om hierdie resultate te reproduseer en onweerlegbare bewyse van supergeleiding te verskaf.

Onnes het sy bevindinge by die eerste Solvay-konferensie aangebied en uiteindelik die Nobelprys in fisika ontvang vir sy werk oor lae-temperatuur fisika. Die uitdaging wat egter oorgebly het, was om supergeleiers te vind wat by hoër temperature, nader aan kamertemperatuur, kan werk. Werk by uiters lae temperature, onder -400 grade Fahrenheit (-240 grade Celsius), is onprakties vir die meeste toepassings.

Sedert Onnes se ontdekking het navorsers gesoek na supergeleiers met hoër kritieke temperature in die hoop om die potensiaal vir praktiese toepassings te ontsluit. Die soeke na kamertemperatuur supergeleiding is aan die gang, met wetenskaplikes wat verskeie materiale en benaderings ondersoek.

Die nalatenskap van Heike Kamerlingh Onnes en sy ontdekking van supergeleiding leer ons die belangrikheid van volharding in wetenskaplike navorsing. Deur die geskiedenis en lesse uit hierdie baanbrekende ontdekking te verstaan, gaan wetenskaplikes voort om die grense te verskuif van wat moontlik is op die gebied van supergeleiding.

Bronne:

– [Brontitel] (skakel na die bron)