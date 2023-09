NASA-geboude kweekhuisgasdetektor vir koolstofkaart-inisiatief is naby bekendstelling

NASA se Jet Propulsion Laboratory (JPL) het 'n moderne beeldspektrometer ontwikkel wat ontwerp is om kweekhuisgasse metaan en koolstofdioksied vanuit die ruimte te meet. Hierdie instrument het 'n stap nader aan bekendstelling beweeg nadat dit by Planet Labs PBC in San Francisco afgelewer is.

Die beeldspektrometer is deel van die Carbon Mapper-inisiatief gelei deur die niewinsorganisasie Carbon Mapper. Dit sal die organisasie in staat stel om metaan- en koolstofdioksiedbronne vas te stel en te meet, spesifiek met die fokus op "super-emitters", wat verantwoordelik is vir 'n beduidende deel van die globale kweekhuisgasvrystellings.

Die Carbon Mapper-koalisie, bestaande uit Carbon Mapper, JPL, Planet, die California Air Resources Board, Rocky Mountain Institute, Arizona State University en die Universiteit van Arizona, werk saam in hierdie publiek-private poging om data oor kweekhuisgasvrystellings in te samel .

Die beeldspektrometer werk deur die golflengtes van lig te meet wat deur die Aarde se oppervlak gereflekteer word en deur gasse in die atmosfeer geabsorbeer word. Verskillende gasse absorbeer verskillende golflengtes van lig, wat 'n unieke spektrale "vingerafdruk" skep wat die beeldspektrometer kan identifiseer. Dit maak voorsiening vir akkurate meting en kwantifisering van kweekhuisgasvrystellings.

Voor integrasie in 'n Tanager-satelliet wat deur Planet ontwerp is, het die spektrometer streng toetsing by JPL ondergaan om sy veerkragtigheid in die uiterste toestande van die ruimte te verseker. Die suksesvolle toetse het die onderwerping van die spektrometer aan intense vibrasies en uiterste temperature ingesluit. 'n Monster metaan is ook gebruik om die voltooide instrument binne 'n vakuumkamer te toets, wat 'n duidelike spektrale vingerafdruk van die gas lewer.

Die lansering van die satelliet, met die geïntegreerde beeldspektrometer, is geskeduleer vir vroeg in 2024. Die Carbon Mapper-inisiatief het ten doel om die data wat deur hierdie instrument ingesamel is te gebruik saam met ander bestaande instrumente, soos NASA se Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT) spektrometer op die Internasionale Ruimtestasie, om 'n omvattende opname van puntbron-kweekhuisgasvrystellings wêreldwyd te verskaf.

Hierdie samewerking tussen die regering, filantropie en industrie is 'n voorbeeld van hoe innoverende benaderings kan lei tot uitsonderlike vermoëns met die potensiaal vir globale impak.

