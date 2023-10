NASA waarsku teen potensiële geomagnetiese storm soos CME die aarde nader

By

NASA het 'n waarskuwing uitgereik van 'n potensiële geomagnetiese storm as gevolg van 'n Coronal Mass Ejection (CME) wat onlangs van sonvlek AR3467 ontketen is. Alhoewel die CME nie op 'n direkte botsingskoers met die Aarde is nie, meen kenners dat dit nog steeds 'n ooglopende slag op ons planeet kan hê.

Sonvlekke is tydelike verskynsels op die Son se fotosfeer wat gekenmerk word deur koeler temperature en intense magnetiese aktiwiteit. Hierdie sonvlekke word verbind deur streke van gekonsentreerde magnetiese energie wat magnetiese filamente genoem word. Op 16 Oktober het sonvlek AR3467 'n magnetiese filament-uitbarsting ervaar, wat 'n uitbarsting van energie in die ruimte vrygestel het.

'n CME is 'n massiewe uitbarsting van sonwind en magnetiese velde wat bo die sonkorona uitstyg of in die ruimte vrygelaat word. Hierdie CME's kan na die aarde reis, energieke deeltjies dra en moontlik 'n impak op ons planeet se magnetosfeer hê.

NASA se jongste model dui daarop dat die CME as gevolg van sonvlek AR3467 se uitbarsting 'n blik op die Aarde kan lewer op 19 Oktober, wat moontlik 'n geringe G1-klas geomagnetiese storm kan veroorsaak. Alhoewel dit as 'n geringe storm beskou word, kan dit steeds noemenswaardige gevolge hê, soos ontwrigting van satellietkommunikasie, geringe skommelinge in kragnetwerke en die voorkoms van pragtige auroras op hoër breedtegrade.

Alhoewel hierdie buite-teiken CME nie 'n groot bekommernis is nie, beklemtoon NASA die belangrikheid om sonaktiwiteite gereeld te monitor. Hulle gebruik 'n netwerk van sonsterrewagte om die son deurlopend te monitor, en ondersoek verskeie verskynsels van sy buitenste atmosfeer tot sy onstuimige oppervlak. NASA-sendings soos die Solar Dynamics Observatory, Solar Terrestrial Relations Observatory, en die Interface Region Imaging Spectrograph, onder andere, dra by tot hierdie voortdurende sonwaarneming.

