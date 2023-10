Verken die Kosmos by Tauranga-sterrewag

Tauranga Observatory bied 'n opwindende geleentheid aan en nooi die publiek om 'n kosmiese reis aan te pak. Die Dinsdagaand-vergadering sal die prestasies van vorige ruimteverkenners vier en 'n blik op die potensiaal van toekomstige kosmiese ontdekkings bied. Bywoners sal die geleentheid kry om die naghemel deur teleskope te bekyk, mits die weer dit toelaat.

Raewyn Forrest, 'n lid van die Tauranga Astronomical Society, sal 'n verkenning lei van die buitengewone lewens en prestasies van "Heroes of Space, Science and Astronomy". Boonop sal daar ’n boeiende aanbieding wees oor die Alpha Centauri-sonnestelsel, wat die naaste aan ons eie sonnestelsel is.

Die geleentheid sal ook die jongste baanbrekende ontdekkings en missies van gewaardeerde ruimte-agentskappe soos NASA, ESA en Rocket Lab onthul. Dit sal lig werp op die steeds ontwikkelende veld van sterrekunde en ruimteverkenning.

Deur die aand sal besoekers 'n kans kry om video's en items wat met sterrekunde verband hou, te sien. Daar sal ook 'n opdatering wees oor die Tauranga Astronomical Society se onlangse meteoorkamera-opnames.

As die weer dit toelaat, kan deelnemers die geleentheid kry om die sterrewag se teleskope vir besigtigingsessies te gebruik. Die vergadering sal om 7.30:5 begin en toegang is $XNUMX vir besoekers, met gratis toegang vir lede en skoolgaande kinders.

Die Tauranga Astronomical Society is aktief op soek na individue wat belangstel om te leer hoe om hul teleskope te gebruik en om deel te word van die span vir kykaande. Gereelde openbare vergaderings word op die tweede en vierde Dinsdag van elke maand van Februarie tot November gehou.

Belangstellendes in sterrekunde in die Bay of Plenty-distrik word aangemoedig om dit by te woon. Opsionele lidmaatskappe is beskikbaar, wat gratis toegang tot vergaderings bied, toegang tot leenteleskope en die gebruik van die uitgebreide biblioteek. Besoekers kan ook kyk na die vereniging se reeks klere met astronomie-tema.

Die Tauranga-sterrewag is in die Otumoetai-sport- en ontspanningsklubgebou in Fergusson Park, Tauranga, geleë. Moenie hierdie unieke geleentheid misloop om die wonders van die kosmos te verken nie!

