ISRO beoordeel ruimtesituasie rondom L1-punt vir Aditya-L1-sonverkenningsmissie

Indië se eerste sonverkenningsmissie, Aditya-L1, is tans op pad na die Son-Aarde Lagrange se Punt 1 (L1). Om die veiligheid van die ruimtetuig te verseker en enige potensiële nabye naderings met ander naburige ruimtetuie te vermy, het die Indiese Ruimte Navorsingsorganisasie (ISRO) die ruimtesituasie rondom L1 beoordeel. Die assessering is uitgevoer met die ondersteuning van NASA-JPL (Jet Propulsion Laboratory).

Aditya-L1, wat op 2 September 2023 gelanseer is, is Indië se eerste missie wat toegewy is aan die bestudering van die Son, veral sy fotosfeer, chromosfeer en korona. Nadat die ruimtetuig 'n verblyf van 16 dae in die Aarde se wentelbaan voltooi het, het die ruimtetuig op 1 September 18 sy reis na L2023 aangepak.

Lagrangepunte, ook na verwys as librasiepunte, is spesifieke plekke in die ruimte waar die gravitasiekrag van twee massiewe liggame, soos die Son en Aarde, presies ooreenstem met die sentripetale krag wat nodig is vir 'n klein voorwerp, soos 'n ruimtetuig, om saam met hulle te beweeg . Hierdie punte is voordelig vir ruimtetuie aangesien hulle wentelbaankorreksies en brandstofvereistes tot die minimum beperk.

Vir kombinasies van twee wentelliggame, soos die Son-Aarde en Aarde-Maan-stelsels, is daar vyf Lagrange-punte (L1 tot L5). Die drie punte – L1, L2 en L3 – is dinamies onstabiel en lê op die lyn wat deur die middelpunte van die twee groot liggame gaan. Aan die ander kant is die oorblywende twee punte – L4 en L5 – stabiele punte en tree elkeen op as die derde hoekpunt van 'n gelyksydige driehoek wat met die middelpunte van die twee groot liggame gevorm word.

Deur die ruimtesituasie rondom L1 te beoordeel, beoog ISRO om die gladde vordering van Aditya-L1 na sy eindbestemming te verseker. Hierdie assessering sal bydra tot die algehele sukses van Indië se eerste sonverkenningsmissie.

Bronne:

– ISRO

– NASA-JPL