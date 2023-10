Somerkamp-intervensie lei tot meer positiewe sienings van meisies se STEM-vermoë by seuns

Navorsers aan die Universiteit van York het 'n kort intervensie ontwikkel wat seuns se geslagtelike oortuigings in wetenskap, tegnologie, ingenieurswese en wiskunde (STEM) effektief verbeter. Die studie, gepubliseer in die joernaal Child Development, het 667 seuns van nege tot 15 jaar betrek wat STEM-somerkampe bygewoon het.

Die seuns is ewekansig toegewys aan óf 'n intervensie- óf kontrole-gesprek met 'n personeellid wat 'n STEM-student was. In die intervensiegroep het die personeellid die seuns se waardes bevestig, voorbeelde verskaf van hoekom meisies se STEM-vermoë dikwels onderskat word en die seuns aangemoedig om oor hul eie soortgelyke ervarings te besin. Die kontrolegroep het 'n bespreking oor algemene kampervarings gehad.

Die resultate het getoon dat die intervensie 'n positiewe uitwerking op die seuns se persepsie van meisies se STEM-vermoë gehad het. Professor Jennifer Steele, mede-outeur van die studie, het gesê: "Die verskaffing van sterk bewyse van meisies se potensiaal in STEM het baie daartoe bygedra om seuns aan te moedig om meer positiewe persepsies van hul vroulike maats te vorm." Die ingryping het ook daartoe gelei dat die seuns meer vroulike vriende gehad het.

Die navorsers het die belangrikheid daarvan beklemtoon om seuns van laerskoolouderdom te teiken om 'n meer inklusiewe STEM-omgewing te skep. Deur seuns se persepsie vroeg te verander, kan dit 'n beduidende impak hê op meisies se keuses rakende STEM-kursusse in hoërskool en daarna.

Emily Cyr, die hoofnavorser, het die potensiaal van hierdie intervensie uitgelig om die aanhoudende hindernisse wat vroue in STEM-onderwys en -loopbane in die gesig staar, aan te spreek. Deur geslagsgapings in die kinderjare aan te spreek, kan dit meisies help om 'n gevoel van behoort te voel en te floreer in STEM-velde.

Oor die algemeen toon hierdie studie dat 'n kort intervensie tydens somerkampe seuns se siening van meisies se STEM-vermoë aansienlik kan verbeter, wat 'n meer inklusiewe en ondersteunende omgewing vir alle studente bevorder.

Bronne:

– Universiteit van York (via Phys.org): “Somerkampgesprekke lei daartoe dat seuns meer positiewe sienings van meisies se STEM-vermoë het” – DOI: 10.1111/cdev.14007