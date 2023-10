Suksesvolle morphing van alles-anorganiese perovskiete vir vervormbare elektronika

Navorsers van City University of Hong Kong (CityU) het 'n groot deurbraak op die gebied van vervormbare elektronika en energiestelsels behaal deur al-anorganiese perovskiete suksesvol by kamertemperatuur te verander sonder om hul funksionele eienskappe in te boet. Perovskiete is 'n klas halfgeleiers wat aansienlike aandag gekry het in energie-omskakeling en opto-elektronika as gevolg van hul uitsonderlike werkverrigting en verbeterde omgewingstabiliteit.

Konvensioneel is anorganiese halfgeleiers bros en moeilik om te verwerk, wat hul toepassings in opto-elektroniese toestelle beperk wat meganiese spanning en spanning moet weerstaan. Om hierdie beperking te oorkom, het die navorsingspan onder leiding van professor Chen Fu-Rong en professor Johnny Ho Chung-yin van CityU die vervormbaarheid van alles-anorganiese perovskiete ondersoek. Hulle het ontdek dat perovskiete omskep kan word in duidelike geometrieë terwyl hul funksionele eienskappe behou word, 'n prestasie ongekend in konvensionele anorganiese halfgeleiers.

Die navorsers het enkelkristal mikropilare van CsPbX3 (waar X Cl-, Br- of I-ione kan wees) gesintetiseer en aan kompressie-eksperimente onderwerp. Hulle het deurlopende gly van gedeeltelike ontwrigtings op veelvuldige glipstelsels in die kristalrooster waargeneem, wat die mikropilare in staat gestel het om in verskillende vorms te vervorm sonder om te breek. Die vervormingsone in die perovskiet kristalrooster het onbeskadigde funksionele eienskappe getoon, wat die potensiaal van hierdie materiale vir vervormbare opto-elektronika bewys.

Die span het verder elektroniese en strukturele ontledings gedoen om die onderliggende meganisme agter die morferingsvermoë te verstaan. Hulle het 'n lae-gly-energieversperring en sterk Pb-X-bindings geïdentifiseer as sleutelfaktore wat die kristal se strukturele integriteit handhaaf terwyl dit maklike gly toelaat. Die bandgaping van die CsPbX3 kristalrooster het onveranderd gebly na vervorming, wat aandui dat die elektroniese struktuur van die materiaal onaangeraak was.

Hierdie deurbraak baan die weg vir die ontwerp en vervaardiging van innoverende energietoestelle en vervormbare elektronika. Die bevindinge het belangrike implikasies vir die verkenning van ander rekbare halfgeleiers met soortgelyke eienskappe.

Bron: City University of Hong Kong

Verwysing: Xiaocui Li et al, "Multislip-enabled morphing of all-anorganic perovskites," Nature Materials (2023). DOI: 10.1038/s41563-023-01631-z