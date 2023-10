Nuwe studie onthul die rol van subglaciale ontlading in die versnelling van Antarktiese Glacial Retreat

Navorsers aan die Universiteit van Kalifornië San Diego se Scripps Institution of Oceanography het ontdek dat subglasiale ontlading, die smeltwater wat van onder Antarktiese gletsers na die see vloei, veroorsaak dat hulle ys teen 'n vinniger tempo verloor as wat voorheen geglo is. Hierdie baanbrekende studie, wat die invloed van subglasiale ontlading op die terugtrekking van twee gletsers in Oos-Antarktika gemodelleer het, het bevind dat dit die gletsers se bydrae tot seevlakstyging met 15.7% verhoog het, wat dit teen die jaar 19 van 22 millimeter tot 2300 millimeter verhoog het. .

Die betrokke Oos-Antarktiese gletsers, bekend as Denman en Scott, bevat tans genoeg ys om moontlik 'n seevlakstyging van byna 1.5 meter (5 voet) te veroorsaak. Huidige seevlak stygingsprojeksies, insluitend dié deur die Interregeringspaneel oor Klimaatsverandering (IPCC), hou egter nie rekening met die impak van subglasiale afvoer nie. Hierdie toesig beteken dat bestaande projeksies die tempo van wêreldwye seevlakstyging in die komende dekades kan onderskat.

Die navorsers het beklemtoon hoe belangrik dit is om wêreldwye styging in seevlak akkuraat te voorspel vir die welstand van kusgemeenskappe. "Miljoene mense woon in laagliggende kusgebiede, en ons kan nie ons gemeenskappe voldoende voorberei sonder akkurate seevlak stygingsprojeksies nie," sê Tyler Pelle, die studie se hoofskrywer.

Subglasiale smeltwater word gevorm wanneer ys aan die basis van die gletsers smelt en na die see uitvloei. Daar word geglo dat hierdie ontlading die smelting van die gletsers se ysbank versnel deur bykomende seehitte in die holte onder die drywende ys in te voer. Die gevolglike terugtrekking van die gletsers dra by tot die algehele styging in seevlakke.

Die studie se mede-outeur, Jamin Greenbaum, het die belangrikheid van die navorsing beklemtoon en die noodsaaklikheid beklemtoon om op te tree teen kweekhuisgasvrystellings. In 'n lae-emissiescenario het hul model getoon dat die gletsers nie so drasties teruggetrek het nie, wat 'n wegholbydrae tot seevlakstyging verhoed het. "As daar 'n oordeelsdagstorie hier is, is dit nie subglaciale ontlading nie," het Greenbaum gesê. "Die ware oordeelsdagverhaal is steeds emissies, en die mensdom het die mag om hierdie kwessie aan te spreek."

Algemene vrae (FAQ)

V: Wat is subglaciale afskeiding?

A: Subglasiale afvoer verwys na die smeltwater wat van onder gletsers na die see vloei.

V: Hoe beïnvloed subglaciale ontlading gletsiale terugtrekking?

A: Subglasiale ontlading versnel die smelt van gletsers se ysrakke deur bykomende seehitte in die holte onder die drywende ys in te voer.

V: Neem huidige seevlak stygingsprojeksies subglaciale ontlading in ag?

A: Nee, baie bestaande projeksies, insluitend dié deur die IPCC, maak nie rekening met die invloed van subglaciale ontlading nie.

V: Beteken dit dat wêreldwye styging in seevlak onderskat kan word?

A: Ja, hierdie studie dui daarop dat die huidige projeksies moontlik nie die tempo van toekomstige seevlakstyging akkuraat weerspieël nie.

V: Watter aksies kan die impak van subglaciale ontlading versag?

A: Die vermindering van kweekhuisgasvrystellings is van kardinale belang om die algehele impak van gletser-terugtrekking wat veroorsaak word deur subglaciale ontlading te versag.