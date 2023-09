'n Kykie in die donker: NASA se ShadowCam onthul verborge krater op die maan

NASA het 'n merkwaardige beeld van 'n lank versteekte krater op die Maan gemaak deur 'n kombinasie van foto's van twee verskillende kameras te gebruik. Die krater, bekend as Shackleton Crater, woon in die maan-suidpool, waar slegs die hoogste rante en pieke sonlig ontvang as gevolg van die maan se kanteling. Hierdie streek, meestal in duisternis gehul, bied geleenthede vir "koue strikke" waar water of ys moontlik versteek van die Son kan bestaan.

Shackleton Crater is 'n enigmatiese ryk wat wetenskaplikes gretig is om verder te verken, aangesien dit 'n ideale plek blyk te wees vir die teenwoordigheid van water in die vorm van ys. Die middelste gedeelte van die krater ervaar uiters lae temperature, wat nie −173 °C (of −280 °F) oorskry nie. As waterdamp as gevolg van 'n antieke komeetbotsing teenwoordig is, sal dit waarskynlik gevries wees, moontlik onder die oppervlak versteek.

Om die moontlikheid van maanwaterys te ondersoek, beplan Chinese sterrekundiges om 'n mini-vlieënde sonde te ontplooi om in 2026 in Shackleton-krater te boor. Intussen gebruik NASA 'n gespesialiseerde toestel, bekend as ShadowCam, om in die ewige duisternis te loer.

ShadowCam, wat in Augustus 2022 op 'n Koreaanse maansatelliet gelanseer is, is meer as 200 keer meer ligsensitief in skadustreke in vergelyking met ander maankameras. Dit neem beelde van die donker maanoppervlak vas deur gebruik te maak van "aardskyn", wat sonlig is wat van ons planeet af weerkaats word en die Maan verlig. Boonop maak dit gebruik van sonligrefleksies vanaf Maanberge en rante.

ShadowCam staar egter uitdagings in die gesig wanneer helder areas afgebeeld word as gevolg van oorversadiging. Om dit te oorkom, het die ShadowCam-span 'n oplossing bedink deur 'n beeldmosaïek te skep. Deur oorbeligte streke te vervang met foto's van ander maankameras in 'n wentelbaan, kom 'n omvattende visuele kaart van die terrein en geologiese kenmerke van beide die helderste en donkerste dele van die Maan na vore.

Hierdie asemrowende openbaring is 'n belangrike stap in die rigting van die begrip van die geheimenisse wat in die donker holtes van die Maan gehou word. Met elke kamera wat geoptimaliseer is vir spesifieke beligtingstoestande, skep gekombineerde beelde 'n ongekende beeld van maantopografie en kenmerke. NASA se ShadowCam gaan voort met sy missie om die geheime wat in die dieptes van ons naburige satelliet weggesteek lê, te ontbloot.

