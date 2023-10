Juno-ruimtetuig onthul pragtige beelde van Jupiter se mane

NASA se Juno-ruimtetuig het asemrowende beelde van Jupiter se maan, Io, geneem wat sy vulkaniese aktiwiteit ten toon stel. Io, die sonnestelsel se mees vulkaniese hemelliggaam, is bekend vir sy konstante ontploffings en is Jupiter se binneste maan. Juno, wat Jupiter en sy mane al meer as sewe jaar bestudeer het, het onlangs sy 55ste wentelbaan voltooi, waartydens hy naby-beelde van Io gekry het.

Juno se beelde beeld Io se vulkaniese oppervlak uit, met 15 rame wat verskillende streke van die maan wys. Gevang deur Jason Perry van die Universiteit van Arizona, onthul hierdie beelde ook vulkaniese pluime naby die onderkant van die rame. Die ruimtetuig het so na as 7,260 XNUMX myl aan Io se oppervlak gekom, wat wetenskaplikes 'n gedetailleerde blik op die maan se intrige geologiese kenmerke gegee het.

Io se vulkaniese aktiwiteit spruit uit getyverhitting wat veroorsaak word deur die maan se konstante strek as gevolg van Jupiter se kragtige gravitasietrek. Wetenskaplikes skat dat meer as 150 vulkane op Io aktief op enige gegewe tydstip uitbars. Die data wat deur Juno ingesamel is, sal bydra tot die begrip van Io se vulkaniese prosesse en help met die beplanning van toekomstige missies om die buitenste sonnestelsel se mane te verken.

Juno se merkwaardige prestasie, wat aanvanklik vir 32 wentelbane ontwerp is, het gelei tot 'n sendingverlenging tot 2025. Hierdie uitgebreide bedrywighede stel Juno in staat om voort te gaan met sy verkenning van Jupiter se mane, wat waardevolle insigte verskaf in die samestelling en aktiwiteit van hierdie verre wêrelde. Die beelde wat deur Juno verkry is, sal dien as 'n waardevolle hulpbron vir opkomende missies soos NASA se Europa Clipper, wat in die nabye toekoms van stapel gestuur sal word, en die Europese Ruimte-agentskap se Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE), wat geskeduleer is om Europa, Ganymede en Callisto te verken in die vroeë 2030's.

