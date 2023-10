Verstommende beeld vasgevang deur NASA se DSCOVR-satelliet wys ringvormige sonsverduistering vanaf 'n miljoen myl weg

NASA se EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera) beeldhouer, aan boord van die DSCOVR (Deep Space Climate Observatory)-satelliet, het 'n asemrowende beeld van 'n ringvormige sonsverduistering van 'n miljoen myl weg geneem. Die beeld toon 'n verdonkerde area oor die Verenigde State, wat veroorsaak word deur die skaduwee van die maan terwyl dit tussen die Aarde en die son beweeg het.

DSCOVR, wat gesamentlik deur NASA, NOAA en die Amerikaanse lugmag bedryf word, is in 2015 deur SpaceX gelanseer. Sy primêre missie is om sonwinde te monitor vir ruimteweervoorspellings, maar dit neem ook beelde van die Aarde vas. Die satelliet is by Lagrange Point 1 geleë, 'n gravitasie-stabiele gebied sowat 'n miljoen myl van die Aarde af.

’n Ringvormige sonsverduistering vind plaas wanneer die Aarde, maan en son in lyn is op ’n manier wat ’n maanskadu en ’n “ring van vuur” skep. Anders as 'n totale sonsverduistering waar die maan die son heeltemal blokkeer, bedek die maan tydens 'n ringvormige sonsverduistering slegs gedeeltelik die son se skyf, wat 'n helder ring daarom skep. Hierdie verskynsel word algemeen beskryf as die "ring van vuur."

Die piek van die ringvormige sonsverduistering was slegs sigbaar langs 'n smal band wat oor nege Amerikaanse state gestrek het, van Oregon tot Texas. Dele van Sentraal- en Suid-Amerika kon ook die gebeurtenis aanskou. Om die verduistering veilig te bekyk, het die gebruik van spesiale brille of kykers vereis.

Die beeld wat deur die EPIC beeldvormer vasgevang is, bied 'n unieke en asemrowende perspektief van die ringvormige sonsverduistering, wat die ongelooflike skoonheid en hemelse wonders van ons heelal ten toon stel.

