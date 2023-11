Die potensiaal van wilgerbas-ekstrak as 'n breëspektrum-antivirale middel

Virusse kan ons gesondheid en welstand verwoes, van verkoue tot ernstiger siektes soos COVID-19. As sodanig is dit noodsaaklik om veilige en effektiewe antivirale opsies te vind. In 'n onlangse studie wat in Finland gedoen is, het wetenskaplikes ontdek dat 'n uittreksel wat van wilgerbas verkry is, belowende breëspektrum antivirale eienskappe het.

Wilgerbas, wat al eeue lank vir medisinale doeleindes gebruik is, insluitend as 'n voorloper van moderne aspirien, het merkwaardige doeltreffendheid getoon in die inhibering van beide omhulde koronavirusse (insluitend dié wat verkoue en COVID-19 veroorsaak) en nie-omhulde enterovirusse (wat infeksies veroorsaak soos griep en meningitis). Dit is veral opwindend omdat daar tans geen klinies goedgekeurde middels is wat enterovirusse direk teiken nie.

"Ons het breedwerkende en doeltreffende gereedskap nodig om die viruslading in ons alledaagse lewe te bekamp," het prof Varpu Marjomäki van die Universiteit van Jyväskylä, senior skrywer van die studie, gesê. Alhoewel inentings belangrik is, kan dit moontlik nie op hul eie nuwe opkomende virusstamme effektief aanspreek nie. Daarom kan die vind van alternatiewe antivirale behandelings soos uittreksel van wilgerbas 'n spel-wisselaar wees.

Om die antivirale verbindings te onttrek, het wetenskaplikes kommersieel gekweekte wilgertakke geoes, dit gevries en gemaal, en dan die materiaal met warm water onttrek. Die gevolglike uittreksel is toe getoets teen verskeie stamme van koronavirusse en enterovirusse. Die uittreksel het die vermoë getoon om selle teen infeksie te beskerm sonder om die selle self te benadeel.

Verdere ondersoek het aan die lig gebring dat die uittreksel op die oppervlak van die virus optree, eerder as op 'n spesifieke stadium in sy replikasie-siklus. Die studie het ook bevind dat die antivirale effekte op omhulde en nie-omhulde virusse verskil, wat duidelike werkingsmeganismes voorstel. Die spesifieke bioaktiewe verbindings wat verantwoordelik is vir die antivirale effek bly egter onbekend.

Die potensiaal van wilgerbasekstrak as 'n breëspektrum antivirale behandeling is 'n beduidende ontwikkeling op die gebied van virologie. Voortgesette navorsing sal fokus op die identifisering van die betrokke bioaktiewe verbindings, hul chemiese struktuur en hul werkingsmeganismes. Hierdie kennis kan die weg baan vir revolusionêre nuwe antivirale behandelings wat 'n wye verskeidenheid virale infeksies effektief kan bekamp.

Bron: Frontiers in Microbiology (Skakel: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2023.1249794)