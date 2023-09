Darmmikrobioom gekoppel aan beengesondheid en osteoporoserisiko, studie toon

'n Onlangse studie dui daarop dat ons dermmikrobioom 'n rol kan speel in ons beengesondheid en kan help om die risiko van osteoporose en frakture af te weer. Die studie, gepubliseer in Frontiers in Endocrinology, ondersoek die veld van "osteomikrobiologie" en die potensiaal daarvan om dermmikrobiome te verander vir beter beengesondheid.

Navorsers van Hebrew SeniorLife en Hinda en Arthur Marcus Instituut vir Veroudering Navorsing in die VSA het 'n studie op ouer mans gedoen om veranderbare faktore te identifiseer wat bydra tot skeletgesondheid. Deur hoë-resolusie beelding van die arm en been te gebruik, het hulle gevind dat sekere bakterieë negatiewe assosiasies met beengesondheid by ouer volwassenes het.

Een van die bakterieë, Akkermansia, is aan vetsug gekoppel, terwyl Clostridiales-bakterie DTU089 meer volop was by individue met laer fisieke aktiwiteit en proteïen-inname. Vorige studies het verbande tussen proteïen-inname, fisieke aktiwiteit en skeletgesondheid vasgestel.

Die studie het patrone geïdentifiseer wat aandui dat groter oorvloed van sekere mikrobiota geassosieer word met erger mate van beendigtheid en mikroargitektuur. Die navorsers stel verdere studies voor om die verwantskappe tussen spesifieke bakteriese spesies in die ingewande en skeletintegriteit te ondersoek. Hulle poog ook om funksionele weë te identifiseer wat deur hierdie bakterieë beïnvloed word wat 'n impak op beengesondheid kan hê.

Alhoewel dit voortydig is om tot die gevolgtrekking te kom of bakteriële organismes self direkte uitwerking op skeletgesondheid het, dui die bevindinge daarop dat die dermmikrobioom 'n teiken kan wees om skeletgesondheid in die toekoms te beïnvloed. Sekere bakterieë in die ingewande kan lei tot lae vlakke van inflammasie, wat beengesondheid kan beïnvloed.

Om die verband tussen die dermmikrobioom en beengesondheid te verstaan, kan bydra tot die ontwikkeling van intervensies om osteoporose en frakture te voorkom. Verdere navorsing in hierdie veld kan insigte verskaf in potensiële terapeutiese benaderings vir die verbetering van beengesondheid gebaseer op die manipulering van die dermmikrobioom.

Bronne:

– Grense in Endokrinologie-studie: [Voeg bronnaam, aanhaling in]

– Douglas P. Kiel, Senior Wetenskaplike by die Marcus-instituut