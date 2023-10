Maternale mikrobiota speel 'n deurslaggewende rol in fetale ontwikkeling, studie toon

In 'n onlangse Finse studie wat in BMC Biology gepubliseer is, het navorsers beduidende verskille in geenaktiwiteit in die fetale derm, brein en plasenta ontdek, afhangende van die mikrobiota van die moeder en die verbindings wat deur hulle geproduseer word. Hierdie bevindinge lewer bewyse dat die moederlike mikrobiota deurslaggewend is vir die ontwikkeling en gesondheid van haar nageslag.

Voor hierdie studie was min bekend oor die meganismes en interaksies tussen die moederlike mikrobiota en fetale ontwikkeling. Om dit te ondersoek, het die navorsers fetusse van normale muismoeders vergelyk met dié van kiemvrye muismoeders wat in 'n steriele omgewing leef. Hulle het geenuitdrukking en konsentrasies van metaboliete in die fetale ingewande, brein en plasenta ontleed.

Die resultate het beduidende verskille in geenuitdrukking tussen die fetusse van kiemvrye en normale muismoeders aan die lig gebring. In die ingewande was die immuunstelsel en gasheer-mikrobe-interaksiegene minder aktief in die fetusse van kiemvrye moeders. Daarbenewens is verskille waargeneem in die uitdrukking van gene wat verband hou met die ontwikkeling van die senuweestelsel en funksionering in die brein, sowel as gene wat swangerskap in die plasenta reguleer.

Die verskille in geenuitdrukking was meer uitgesproke in manlike fetusse, wat daarop dui dat hulle meer sensitief kan wees vir die effekte van die moederlike mikrobiota. Die navorsers het ook voorheen onbekende verbindings in die fetus ontdek wat waarskynlik mikrobies is en noodsaaklik is vir individuele ontwikkeling.

Verdere navorsing word gedoen om die voorkoms van mikrobiese metaboliete in ander soogdiere te ondersoek en om die implikasies van tekortkominge in gasheer-mikrobe-interaksies tydens vroeë lewensfases te verstaan. Die bevindinge van hierdie studie kan bydra tot 'n beter begrip van die oorsprong van sekere versteurings en toekomstige voorkoming en behandelingstrategieë rig.

