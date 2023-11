Nuwe diagnostiese metode gebruik KI om antibiotiese weerstand vinnig op te spoor

Navorsers van die Universiteit van Oxford het aansienlike vordering gemaak met die ontwikkeling van 'n nuwe en vinnige antimikrobiese vatbaarheidstoets wat antibiotikaweerstandigheid in so min as 30 minute kan opspoor. Die studie, getiteld "Diep leer en enkelsel fenotipering vir vinnige antimikrobiese vatbaarheid opsporing in Escherichia coli," het gebruik gemaak van fluoressensiemikroskopie en kunsmatige intelligensie (KI) tegnieke om bakteriese selbeelde te ontleed en strukturele veranderinge te identifiseer wat plaasvind wanneer selle aan antibiotika blootgestel word.

Deur diepleermodelle op te lei om hierdie veranderinge te identifiseer, het die navorsers 'n akkuraatheidskoers van minstens 80% op 'n per-sel-basis oor verskeie antibiotika behaal. Hierdie metode toon belowende potensiaal om antibiotika weerstandigheid in kliniese monsters te identifiseer en kan gebruik word om die doeltreffendheid van verskeie antibiotika in die toekoms te bepaal.

Die huidige standaard vir die toets van antibiotika-weerstandigheid behels die groei van bakteriese kolonies in die teenwoordigheid van antibiotika, wat tydrowend kan wees en behandeling kan vertraag vir pasiënte met potensieel lewensgevaarlike infeksies. Die vinnige aard van die nuwe diagnostiese metode kan behandelingstye aansienlik verminder en doelgerigte antibiotikabehandelings moontlik maak, newe-effekte tot die minimum beperk en die styging van antimikrobiese weerstand vertraag.

Dr. Achillefs Kapanidis, Professor in Biologiese Fisika en Direkteur van die Oxford Martin-program oor Antimikrobiese Weerstandstoetsing, het verduidelik: “Ons KI-gebaseerde benadering bespeur betroubaar en vinnig die strukturele veranderinge in bakteriële selle wat deur antibiotika veroorsaak word. Deur hierdie veranderinge te identifiseer, kan ons bepaal of ’n sel weerstandbiedend of sensitief vir antibiotika is.”

Die navorsers beplan om hul diagnostiese metode verder te ontwikkel, wat dit vinniger en meer skaalbaar maak vir kliniese gebruik. Hulle beoog ook om die toepassing daarvan na verskillende tipes bakterieë en antibiotika uit te brei.

Met byna 1.3 miljoen sterftes in 2019 wat aan antimikrobiese weerstand toegeskryf word, bied hierdie nuwe diagnostiese metode hoop vir die verbetering van presisiebehandelings en die behoud van die doeltreffendheid van antibiotika. Deur antibiotika-weerstandigheid betyds akkuraat op te spoor, kan dokters toepaslike behandelingsregimes voorskryf, wat die risiko van verergerende infeksies en die behoefte aan bykomende antibiotika verminder.

vrae:

V: Wat is antimikrobiese weerstand (AMR)?

A: Antimikrobiese weerstand verwys na die vermoë van mikroörganismes, soos bakterieë, virusse en swamme, om die effekte van middels te weerstaan ​​wat oorspronklik effektief was in die behandeling van infeksies wat deur hierdie organismes veroorsaak word.

V: Hoe werk die nuwe diagnostiese metode?

A: Die nuwe diagnostiese metode kombineer fluoressensiemikroskopie en kunsmatige intelligensie om bakteriese selbeelde te ontleed en strukturele veranderinge wat deur antibiotika veroorsaak word, op te spoor. Deur diepleermodelle op te lei, kan die navorsers hierdie veranderinge identifiseer en die teenwoordigheid van antibiotikaweerstand bepaal.

V: Wat is die voordele van die nuwe diagnostiese metode?

A: Die nuwe diagnostiese metode is aansienlik vinniger as huidige goudstandaardbenaderings, wat resultate binne so min as 30 minute lewer. Dit het ook die potensiaal om geteikende antibiotika-behandelings moontlik te maak, behandelingstye te verminder, newe-effekte te verminder en die styging van antimikrobiese weerstand te vertraag.