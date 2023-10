Klein lineêre defekte kan vinniger as klankgolwe deur materiale dryf

Navorsers het onlangs ontdek dat lineêre defekte, bekend as ontwrigtings, vinniger deur materiaal kan voortplant as die spoed van klankgolwe. Ontwrigtings is verantwoordelik vir die verskaffing van metale met hul sterkte en werkbaarheid, maar dit kan ook lei tot katastrofiese mislukkings in materiale. Hierdie nuwe bevinding verskaf insigte in die skade wat ontwrigtings kan veroorsaak in verskeie uiterste toestande, soos aardbewings of hoë-spanningsituasies in vliegtuigafskermmateriaal.

Vir byna 60 jaar het wetenskaplikes gedebatteer of ontwrigtings vinniger as klankspoed in materiale kan beweeg. Vorige studies het tot die gevolgtrekking gekom dat hulle nie kon nie, maar rekenaarmodelle het voorgestel dat hulle sou kon as hulle aanvanklik versnel word tot vinniger as klank. Om die spoed van ontwrigtings te meet, het die navorsers X-straalradiografie gebruik om die voortplantende ontwrigtings in diamant waar te neem. Die resultate van die studie is in die joernaal Science gepubliseer.

Dit is belangrik om te verstaan ​​of ultravinnige ontwrigtings die spoed van klankgrense in vaste stowwe kan breek, aangesien hulle verskillende gedrag vertoon en onverwagte mislukkings kan veroorsaak. Sonder presiese metings bly die omvang van skade wat veroorsaak word deur ultravinnige ontwrigtings onbekend. Die navorsers hoop dat hierdie studie 'n beter begrip van katastrofiese mislukkings in materiale sal bied en bestaande aannames sal uitdaag.

Om die spoed van ontwrigtings waar te neem, het die navorsingspan eksperimente uitgevoer met behulp van sintetiese diamantkristalle by die SACLA X-straal vry-elektron laser in Japan. Diamant is as materiaal gekies as gevolg van sy eenvoudiger vervormingsmeganisme in vergelyking met metale, wat dit makliker maak om die ultravinnige X-straalbeeldresultate te interpreteer.

Hierdie baanbrekende navorsing werp lig op die vermoëns en potensiële skade wat veroorsaak word deur ontwrigtings in materiale. Dit daag vorige aannames oor maksimum mislukkingsyfers in materiale uit en beklemtoon die behoefte aan verdere eksplorasie in hierdie veld.

Bronne:

– Departement van Energie se SLAC National Accelerator Laboratory

– Osaka Universiteit

– Wetenskapjoernaal