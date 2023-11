Ekstrasellulêre vesikels: onthulling van die verborge spelers in genetiese uitruiling

Onlangse navorsing gelei deur Susanne Erdmann van die Max Planck Instituut vir Mariene Mikrobiologie het nuwe lig gewerp op die voorheen onderskatte rol van ekstrasellulêre vesikels (EV's) om die uitruil van genetiese inligting tussen mikroörganismes in die see te vergemaklik. In teenstelling met die heersende aanname dat direkte sellulêre kontakte, vrye DNA en virusse hoofsaaklik verantwoordelik was vir geenoordrag, onthul hierdie studie dat EV's 'n deurslaggewende rol speel in die genetiese uitruiling binne die mikrobiese gemeenskap.

EV's is klein vesikels omhul deur 'n membraan wat losmaak van die oppervlak van die gasheersel. Hulle kan 'n verskeidenheid molekules vervoer, insluitend fragmente van DNA, ensieme, voedingstowwe en RNA. Tot nou toe is EV's grootliks as sellulêre afval beskou. Wetenskaplikes het egter onlangs verskeie funksies van EV's binne die sel ontdek, wat hul belangrikheid onderstreep.

Die navorsers het 'n noukeurige volgordebepalingsproses gebruik om die vervoermeganismes betrokke by genetiese uitruiling te identifiseer. Verbasend genoeg is gevind dat 'n aansienlike deel van die DNS via EV's vervoer word eerder as die tradisionele roetes van virale of bakteriese oordrag. Hierdie bevinding daag die bestaande begrip van genetiese uitruiling in die mariene ekosisteem uit en vra vir 'n verandering in terminologie.

In die lig van hierdie ontdekking stel die skrywers voor om te verwys na die fraksie van DNS wat uit seewatermonsters onttrek word wat nie virusagtig is nie, as "beskermde ekstrasellulêre DNA" of peDNA. Hierdie bygewerkte nomenklatuur gee erkenning aan die diverse komponente van die nie-virale fraksie, insluitend EV's, GTA's en ander nie-virusagtige deeltjies.

Die implikasies van hierdie studie strek verder as die mariene omgewing. Navorsers het nou 'n grondslag om die rol van EV's in ander ekosisteme, soos grond, varswaterstelsels en selfs die menslike ingewande, te ondersoek. Om die belangrikheid van horisontale geenoordrag in verskeie ekosisteme te verstaan, kan nuwe insigte in evolusie en mikrobiese gemeenskappe onthul.

Soos Dr. Erdmann afsluit, "In die lig van die belangrikheid van horisontale geenoordrag in baie ekosisteme, is ons baie seker dat daar nog 'n hele paar verrassings op pad is." Hierdie studie berei die weg vir verdere ondersoeke na die fassinerende wêreld van ekstrasellulêre vesikels en hul impak op genetiese uitruiling.