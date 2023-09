Lava Worlds: Onthulling van die geheime van Magma-oseane op eksoplanete

Wetenskaplikes het onlangs 'n deurbraak gemaak om die eienskappe van lawawêrelde, massiewe eksoplanete met gesmelte oseane bekend as magma-oseane, te verstaan. Hierdie intrige planete, wat byna 50% uitmaak van alle rotsagtige eksoplanete wat ontdek is, verskil drasties van die planete in ons sonnestelsel.

Die uiterste nabyheid van hierdie planete aan hul gasheersterre, met wentelperiodes van minder as 10 dae, onderwerp hulle aan intense weerstoestande en uiterste oppervlaktemperature wat hulle onherbergsaam vir lewe maak. Hulle bied egter 'n unieke geleentheid om die fundamentele werking van magma-oseane te bestudeer.

’n Nuwe studie wat in The Astrophysical Journal gepubliseer is, beklemtoon die beduidende invloed wat magma-oseane op die eienskappe en evolusie van warm rotsagtige Super-aarde het. Die saamdrukbare aard van lawa veroorsaak dat magmaryke planete sonder atmosfeer effens hoër digtheid het in vergelyking met soliede planete van soortgelyke grootte. Daarbenewens beïnvloed die teenwoordigheid van magma-oseane die struktuur van die mantels, die dik binneste laag wat 'n planeet se kern omring.

Kiersten Boley, hoofskrywer van die studie van die Ohio State University, beklemtoon die uitdagings van die bestudering van lawawêrelde weens hul gebrek aan uitgebreide navorsing. Om die samestelling en gedrag van magma-oseane te verstaan, kan egter insig gee in ons eie planeet se vurige verlede.

Deur die Exoplex-sagteware en data van vorige studies te gebruik, het die navorsers evolusionêre scenario's van 'n Aarde-agtige planeet met verskillende oppervlaktemperature gesimuleer. Die studie het drie moontlike vorme van mantels vir magma-oseaanplanete aan die lig gebring: heeltemal gesmelt, met 'n magma-oseaan op die oppervlak, of 'n gelaagde struktuur van soliede rots, magma-oseaan en soliede rots naaste aan die kern. Daar is gevind dat die tweede en derde vorme meer algemeen voorkom.

Boonop, afhangende van die samestelling van magma-oseane, is sekere eksoplanete beter om vlugtige elemente vas te vang wat nodig is vir die vorming van vroeë atmosfeer en moontlik lewe te ondersteun. Byvoorbeeld, 'n magmaryke planeet wat vier keer groter as die aarde is, kan groot hoeveelhede water en koolstof vasvang, wat implikasies vir bewoonbaarheid bied.

Terwyl lawawêrelde nog ver van bewoonbaar is, is die bestudering van hul prosesse van kardinale belang om hul vordering na die ondersteuning van lewe te verstaan. Hierdie studie beklemtoon die beperkings van digtheid as 'n karakteriseringsparameter wanneer lawawêrelde met soliede eksoplanete vergelyk word.

Oor die algemeen werp hierdie fassinerende bevindings lig op die enigmatiese aard van lawawêrelde en dra dit by tot ons begrip van eksotiese eksoplanetêre stelsels.

Bronne:

– The Astrophysical Journal (2023). DOI: 10.3847/1538-4357/acea85