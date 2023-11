Nuwe insigte in die robuuste beweeglikheid van gevlagde bakterieë

Gevlagde bakterieë, soos Escherichia coli (E. coli), maak staat op die rotasie van heliese vlagfilamente om hulself in hul omgewing aan te dryf. Elke bakterie besit veelvuldige flagella wat saam roteer as 'n heliese bondel, wat naatlose beweging moontlik maak. Daar word lank geglo dat die vlagmotors, wat aan die basis van hierdie filamente geleë is, hoë vragte ervaar tydens bakteriële swem as gevolg van laer rotasiespoed. ’n Onlangse studie wat deur navorsers aan die Universiteit van Wetenskap en Tegnologie van China (USTC) gedoen is, het egter hierdie konvensionele begrip uitgedaag.

Deur wringkrag-spoedmetings het die navorsingspan, gelei deur Zhang Rongjing en prof. Yuan Junhua, 'n verrassende ontdekking gemaak. Hulle het gevind dat die flagellêre motors van bakterieë eintlik 'n onvolledige stel stator-eenhede bevat, wat die vorige aanname dat die motors konsekwent onder hoë las is tydens swem verdryf. Die wringkrag-spoedverhouding van die motors het ongeveer konstant gebly binne 'n sekere reeks rotasiespoed, bekend as die kniespoed, wat daarop dui dat lastoestande nie so lastig was as wat voorheen gedink is nie.

Verder het die navorsers motoriese opstandingseksperimente uitgevoer en die wringkrag-spoedverhouding in verskillende viskositeite ondersoek. Hierdie eksperimente het aan die lig gebring dat die vlagmotors onder tussenbelading was, met slegs die helfte van die statoreenhede teenwoordig. In omgewings met hoë viskositeit kan swembakterieë aanpas deur die aantal stator-eenhede te verhoog, om te verseker dat hul beweeglikheid robuust bly.

Om die veerkragtigheid van flagellêre rotasie te toets, is 'n mikrovloeistofkamer ontwerp om die viskositeit vinnig te verander. Die resultate het gedemonstreer dat wanneer die medium viskositeit skielik toegeneem het, die flagellêre rotasiespoed aanvanklik gedaal het, maar geleidelik herstel het. Hierdie veerkragtigheid bevestig die vermoë van gevlageerde bakterieë om hul beweeglikheid te handhaaf ten spyte van veranderinge in lastoestande.

Hierdie bevindinge bied 'n vars perspektief op die meganisme agter die robuuste beweeglikheid van gevlageerde bakterieë. Die onvolledige stel statoreenhede in die vlagmotors maak voorsiening vir aanpasbaarheid en veerkragtigheid by verskillende omgewings. Hierdie begrip kan implikasies in verskeie velde hê, insluitend mikrobiologie en biotegnologie, deur lig te werp op die strategieë wat bakterieë gebruik om hul omgewing doeltreffend te navigeer.

FAQ

Wat is die hoofbevinding van die studie wat deur die Universiteit van Wetenskap en Tegnologie van China gedoen is?

Die navorsers het ontdek dat die vlagmotors van bakterieë 'n onvolledige stel statoreenhede bevat, wat die vorige oortuiging uitdaag dat hierdie motors konsekwent onder hoë las is tydens swem.

Hoe pas swembakterieë aan by omgewings met hoë viskositeit?

Swembakterieë kan die aantal statoreenhede verhoog, wat hulle in staat stel om by omgewings met hoë viskositeit aan te pas en hul beweeglikheid te behou.

Wat is die kniespoed?

Die kniespoed verwys na 'n reeks rotasiesnelhede waarteen die motorwringkrag van flagellêre motors ongeveer konstant bly.

Hoekom is dit belangrik om die meganisme van vlagellêre rotasie te verstaan?

Om die meganisme van flagellêre rotasie te verstaan, bied insig in die strategieë wat bakterieë gebruik om effektief in hul omgewing te beweeg. Hierdie kennis kan implikasies in verskeie velde hê, insluitend mikrobiologie en biotegnologie.