Nuwe insigte in DNS-replikasiestres en kankerontwikkeling

Navorsers het aansienlike vordering gemaak om te verstaan ​​hoe veranderinge aan die struktuur van DNA die proses van DNA-replikasie beïnvloed. Strukturele veranderinge aan DNA kan "replikasiestres" veroorsaak, wat bekend is dat dit die stabiliteit van die genoom beïnvloed en bydra tot die ontwikkeling van kanker. Deur te ondersoek hoe sekere DNS-strukture replikasiestres aandryf, verbeter hierdie studie nie net ons begrip van kanker nie, maar baan dit ook die weg vir potensiële nuwe behandelingsbenaderings wat effektief kan wees oor verskeie soorte kanker.

Die studie, gelei deur navorsers by The Institute of Cancer Research, Londen, het gesuiwerde replikasiefaktore gebruik om DNA-replikasie in 'n proefbuis te herskep. Deur die uitwerking van alternatiewe DNA-strukture genoem G-kwadruplekse (G4s) en i-Motifs (iMs) op DNA-replikasie te ondersoek, het die navorsers ontdek dat net een G4- of iM-struktuur genoeg is om die replikasieproses te stop. Daarbenewens is gevind dat iM's DNS-breek veroorsaak.

Obstruksies vir DNS-replikasie kan lei tot herrangskikkings in die genoom, soos geenuitwissing, hervestiging of mutasies, wat ook geenuitdrukking kan beïnvloed. Wanneer DNA-skade of veranderde geenuitdrukking sellulêre prosesse beïnvloed, kan dit lei tot onbeheerde seldeling en die ontwikkeling van kanker. Vorige navorsing dui daarop dat ongeveer twee derdes van kankerveroorsakende mutasies die gevolg is van foute tydens DNA-replikasie.

Tydens DNA-replikasie word 'n proteïenkompleks wat 'n replisoom genoem word, bymekaargemaak by aanvangsplekke regoor die genoom. 'n Ensiem wat 'n helikase genoem word, wikkel die dubbelheliksstruktuur af, wat die nukleotiede op die afsonderlike stringe blootstel. Ensieme wat DNA-polimerases genoem word, gebruik dan elke string as 'n sjabloon, wat nukleotiede koppel om 'n nuwe string te skep. Terwyl DNA in hierdie enkelstringvorm is, kan spesifieke volgordes in ongewone DNA sekondêre strukture vou. Reekse met baie guaniennukleotiede kan in G-kwadrupleksstrukture vou, terwyl rye ryk aan sitosiennukleotiede i-motiefstrukture kan vorm. Beide tipes strukture word geassosieer met genetiese onstabiliteit en mutasies.

Die navorsers het gedemonstreer dat dit die sekondêre strukture self is, eerder as die nukleotiedvolgordes, wat verantwoordelik is om DNA-replikasie te stop. Hulle het ook vasgestel dat die strukture die koppeling tussen die helikase en die polimerase ontwrig, wat lei tot die blootstelling van enkelstring-DNS. Hierdie werk verdiep ons begrip van hoe herhalende en struktuurvormende DNA-volgordes bydra tot genoom-onstabiliteit, nie net in kanker nie, maar ook in ander siektes soos neurodegeneratiewe toestande wat veroorsaak word deur herhaalde uitbreidings.

In die toekoms kan die begrip van 'n pasiënt se replikasiestresstatus die behandelingsbesluite rig. Enkelstring-DNS kan as 'n nuttige biomerker vir tumordiagnose dien. Die navorsers glo ook dat hul bevindinge kan lei tot die identifikasie van nuwe dwelmteikens. Klein molekules wat aan G-kwadruplekse bind, kan hul stabiliteit beïnvloed en kan aantreklike teikens vir geneesmiddelontwikkeling wees. Daarbenewens kan die teiken van die helikase wat betrokke is by die afwikkeling van DNA sekondêre strukture 'n ander manier wees vir potensiële terapieë.

