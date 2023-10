Studie ontbloot gewelddadige materiaaluitwerpingsproses van sterwende massiewe ster

’n Baanbrekende studie gelei deur navorsers van Yunnan Observatories van die Chinese Akademie vir Wetenskappe en Tsinghua Universiteit het lig gewerp op die gewelddadige materiaaluitwerpingsproses van ’n sterwende massiewe ster. Deur die supernova SN 2023ixf noukeurig waar te neem, kon die navorsingspan belangrike besonderhede oor die massaverlies en finale evolusie van 'n massiewe ster ontbloot.

Tipe II-supernovas (SNe II) is die mees algemeen waargenome sterontploffings in die heelal, maar hul finale stadium van evolusie en die omgewing rondom hulle het ontwykend gebly. Om ’n verband tussen SNe II-ontploffings en die laat-tydse evolusie van massiewe sterre te vestig, moet navorsers die eersteligseine van die supernova-ontploffings, bekend as flitsspektra, vasvang.

Die onlangse ontploffing van SN 2023ixf in die nabygeleë sterrestelsel Messier 101 het 'n unieke geleentheid gebied om hierdie langdurige kwessie aan te spreek. Deur tydige en hoë-kadens flitsspektrawaarnemings binne dae na die ontploffing kon die navorsers waardevolle insigte kry in die eienskappe van die omringende circumstellêre materiaal (CSM) en sterwind.

Die bevindinge dui daarop dat die stamvader van SN 2023ixf 'n massaverlieskoers van 6 × 10-4 M⊙ jr-1 ervaar het in die twee tot drie jaar wat tot die ontploffing gelei het. Hierdie materiaal, wat teen 'n snelheid van 55 km s-1 beweeg, het opgehoop in 'n kompakte CSM-dop binne 'n radius van minder as 7 × 1014 cm vanaf die stamvader.

Op grond van hierdie waarnemings en vorige data wat twee dekades gelede ingesamel is, word geglo dat die stamvader van SN 2023ixf 'n kortstondige geel hiperreus was wat kort voor die ontploffing uit 'n rooi superreus ontwikkel het. Die voortgesette ondersoek van SN 2023ixf sal 'n mylpaal in die studie van SNe II wees, wat deurslaggewende insigte verskaf oor die lot van massiewe sterre in die 10 tot 20 M⊙ massareeks.

Hierdie studie, gepubliseer in Science Bulletin, bied waardevolle inligting oor die gewelddadige materiaaluitwerpingsproses van sterwende massiewe sterre en dra by tot 'n dieper begrip van hul finale evolusie.

