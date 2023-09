Mariene bakterieë gebruik chemikalieë om alge te bestry: Studie

Alge en bakterieë het 'n simbiotiese verhouding in see-ekosisteme, met bakterieë wat 'n belangrike rol speel in die regulering van die groei en metabolisme van alge. Benewens mutualisme, het bakterieë molekulêr-gebaseerde strategieë ontwikkel om alge te bestry. Navorsers van die Qingdao Instituut vir Bio-energie en Bioprosestegnologie (QIBEBT) van die Chinese Akademie van Wetenskappe (CAS) het onlangs 'n belangrike ontdekking in hierdie veld gemaak.

Die navorsers het 'n mariene bakterie geïsoleer wat die vermoë het om verskeie soorte alge dood te maak. Hulle het gevind dat die dodelike effek op alge te wyte was aan 'n klein molekule genaamd 3,3′,5,5'-tetrabroom-2,2'-bifenieldiol, afgekort as 4-BP, wat deur die bakterieë gesintetiseer en vrygestel word. Die sintese van 4-BP word bepaal deur 'n geengroepering wat drie gene insluit wat kodeer vir chorismaatliase, flavienafhanklike halogenase en sitochroom P450.

Die navorsers het ontdek dat 4-BP die sintese van plastokinoon-9 in alge inhibeer. Plastokinoon-9 is 'n deurslaggewende komponent in die elektronvervoerketting in die fotosisteem van alge. Wanneer 4-BP in gesimuleerde bloeiende seewater ingebring word, onderdruk dit die oorvloed van alge effektief.

Wat belangrik is, die navorsers het gevind dat die gene wat verantwoordelik is vir die sintese van 4-BP teenwoordig is in diverse bakterieë in globale oseane, wat daarop dui dat 4-BP 'n wyd gebruikte instrument deur bakterieë is om antagonistiese bakterieë-alge-verhoudings te bemiddel.

Hierdie studie verskaf waardevolle insigte oor die chemiese meganismes wat deur mariene bakterieë aangewend word om alge te bestry. Om hierdie meganismes te verstaan, kan help met die ontwikkeling van strategieë om skadelike algebloeisels te beheer en die balans van mariene ekosisteme te handhaaf.

– Morfologie, hoeveelheid pigment en fotofisiologiese reaksie van Phaeodactylum tricornutum CCMP2561 tot 4-BP. Krediet: The ISME Journal.

