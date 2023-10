Die verrassende verskille in vroeë sterrestelsels wat deur die James Webb-ruimteteleskoop geopenbaar is

’n Span navorsers het data wat deur die James Webb-ruimteteleskoop ingesamel is, gebruik om die vroegste sterrestelsels in die heelal te ontleed. Die resultate van die studie dui daarop dat hierdie vroeë sterrestelsels aansienlik van meer onlangse verskille was. Oor die afgelope 12 miljard jaar het sterrestelsels ontwikkel volgens 'n algemene stel reëls rakende stervormingstempo, massa en samestelling. Dit het egter gelyk of die sterrestelsels wat tydens die heelal se kinderskoene gevorm is, op 'n ander stel reëls geopereer het.

Sterre word geskep uit klompe binne groot reservoirs van gas en stof. In die vroeë heelal was hierdie wolke hoofsaaklik saamgestel uit waterstof en helium. Die swaarder elemente is geleidelik gevorm deur nukleogenese, 'n proses wat binne die kern van sterre plaasvind. Soos sterre die einde van hul lewensiklus bereik het, het hulle hul materiaal plofbaar in die ruimte versprei, wat die boustene verskaf het vir die vorming van nuwe sterre wat swaarder elemente bevat.

Die onlangse studie onthul dat die evolusie van sterrestelsels in die vroeë heelal nou verbind was met hul omliggende omgewing. In sterrekunde word alle elemente behalwe waterstof en helium as metale beskou. Die studie illustreer ook dat vroeë sterrestelsels metale gevorm het teen laer tempo as wat voorheen beraam is. Daarbenewens het hierdie sterrestelsels toegang gehad tot groot reservoirs van ongerepte materiaal van die Oerknal, wat hoofsaaklik uit waterstof en helium bestaan ​​het. Hierdie oorvloed van ongerepte materiaal het die vroeë sterrestelsels toegelaat om sterre te vorm teen 'n buitengewone vinnige pas, anders as enigiets wat sedertdien waargeneem is.

Die bevindinge van hierdie studie is in Nature Astronomy gepubliseer. Mede-outeur van die koerant, Claudia Lagos, merk op: “Dit was asof die sterrestelsels 'n reëlboek gehad het wat hulle gevolg het – maar verbasend genoeg blyk dit dat hierdie kosmiese reëlboek 'n dramatiese herskrywing tydens die heelal se kinderskoene ondergaan het. Die mees verrassende ontdekking was dat antieke sterrestelsels baie minder swaar elemente voortgebring het as wat ons sou voorspel het op grond van wat ons weet van sterrestelsels wat later gevorm het.”

Die James Webb-ruimteteleskoop verskaf steeds waardevolle data en insigte in die vroeë stadiums van die heelal, wat voorheen onbekende aspekte van sterrestelselvorming en -evolusie ontbloot.

Bron: Nature Astronomy – Referaatskrywer: Claudia Lagos