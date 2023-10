Studie onthul die impak van metaanfietsry in Arktiese mere op klimaatsverandering

’n Onlangse studie wat deur navorsers van die Noordwes-Universiteit en die Universiteit van Wyoming gedoen is, het lig gewerp op die impak van metaan wat in Arktiese mere geproduseer word op klimaatsverandering. Die studie het die wasbedekkings van blare wat in sediment bewaar is vanaf die vroeë-tot-middel-holoseenperiode ondersoek om insigte te verkry in metaanfietspatrone tydens antieke opwarmingsperiodes.

Die navorsers het sediment van vier mere in Groenland ontleed en wasbiomerkers ontdek wat eens deel was van gewone waterbruinmosse. Die bevindinge het aan die lig gebring dat vorige opwarmingsperiodes gedurende die middel-holoseen veroorsaak het dat hierdie mere aansienlike hoeveelhede metaan opgewek het. Dit is kommerwekkend omdat metaan 'n kragtige kweekhuisgas is wat bydra tot klimaatsverandering.

Die studie dui daarop dat voortdurende verwarming kan lei tot onderskatte metaanvrystellings van Arktiese mere. Die mere wat in die studie ondersoek is, het gedurende die laaste groot verwarmingstydperk, wat plaasgevind het toe die Aarde van die laaste ystydperk oorgaan het, 'n verskerpte metaan-siklus gehandhaaf vir duisende jare. Dit ondersteun die idee dat metaanfietsry in Arktiese mere afhanklik is van klimaatstoestande.

Magdalena Osburn, die senior skrywer van die studie, het die belangrikheid beklemtoon om na die verlede te kyk om ons toekoms op 'n warmer planeet te voorspel. Die bevindinge verskaf waardevolle data aangaande verhoogde periodes van metaanfietsry gedurende warm periodes en beklemtoon die behoefte om die verband tussen verwarmingstemperature en metaanproduksie in Arktiese mere te verstaan.

Die studie het data van twee mere in Groenland en bestaande data van twee bykomende mere gebruik. Die navorsers het die teenwoordigheid van metaan in die vroeë-tot-middel-holoseenperiode bepaal deur die waterstofisotopiese samestelling van waterplantwasse in die sediment te ontleed. Daar is ook waargeneem dat watermosse in die mere van die metaan geabsorbeer het, wat moontlik die vrystelling daarvan in die atmosfeer versag.

Terwyl die studie toon dat Arktiese mere kwesbaar is vir klimaatgedrewe veranderinge in metaanfietsry, sal nie alle mere dieselfde dinamika vertoon nie. Nietemin dra die bevindings by tot ons begrip van die impak van vinnige verwarming in die Arktiese gebied op die globale klimaat. Verdere navorsing is nodig om die verband tussen verwarmingstemperature en metaanproduksie in Arktiese mere te ondersoek, gegewe hul belangrike rol as natuurlike bronne van metaan.

Bronne:

– Jamie McFarlin et al, Waterplantwas waterstof- en koolstofisotope in Groenlandse mere teken verskuiwings in metaanfietsry tydens die afgelope Holoseen-opwarming aan, Science Advances (2023). DOI: 10.1126/sciadv.adh9704.