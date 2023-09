Dartmouth-navorsers gebruik rekenaarmodellering om die oorsaak van dinosourus-uitsterwing te bepaal

By

Dartmouth-navorsers het ’n nuwe rekenaarmodelleringsbenadering ontwikkel om die oorsaak van die massa-uitsterwingsgebeurtenis te bepaal wat die dinosourusse en baie ander spesies 66 miljoen jaar gelede uitgewis het. Die studie het ten doel om die debat oor of die uitwissing deur 'n reuse-asteroïde-impak of vulkaniese uitbarstings veroorsaak is, op te los.

Die navorsers het onderling gekoppelde verwerkers gebruik om geologiese en klimaatdata omgekeerd te ontleed, en die gebeure en toestande wat tot die uitsterwingsgebeurtenis gelei het, vas te stel. Deur 'n koolstofsiklusmodel en statistiek te gebruik, het die verwerkers saamgewerk om 'n scenario te vind wat ooreenstem met die uitkoms wat in die fossielrekord gevind is.

Die model het meer as 300,000 XNUMX moontlike scenario's van koolstofdioksiedvrystellings, swaeldioksieduitset en biologiese produktiwiteit voor en na die uitwissing geëvalueer. Deur masjienleer het die verwerkers hul gevolgtrekkings hersien en herbereken totdat hulle 'n scenario bereik het wat ooreenstem met die fossielrekord.

Die navorsingspan het ontdek dat die emissies van die Deccan Traps, vulkaniese uitbarstings in Wes-Indië, alleen genoeg kon gewees het om die uitwissingsgebeurtenis te veroorsaak. Daar word beraam dat die Deccan-valle oor byna 1 miljoen jaar groot hoeveelhede koolstofdioksied en swael in die atmosfeer vrygestel het.

Terwyl 'n groot asteroïde-impak bekend as Chicxulub as 'n beduidende faktor in die uitsterwingsgebeurtenis beskou word, dui die model daarop dat die uitstoot van die Deccan-valle voldoende was om wêreldwye uitwissing te veroorsaak.

Die studie verskaf onafhanklike skatting van vulkaniese emissies gebaseer op die bewyse van hul omgewingseffekte. Die model het ook 'n daling in organiese koolstofophoping in die diepsee geïdentifiseer tydens die asteroïde-impak, waarskynlik as gevolg van die afsterwe van talle spesies.

Oor die algemeen beklemtoon die navorsing die belangrikheid van vulkaniese emissies as 'n bydraende faktor tot massa-uitsterwings in die Aarde se geskiedenis. Die bevindinge beklemtoon die noodsaaklikheid om verskeie oorsake in ag te neem wanneer groot geologiese gebeurtenisse bestudeer word.

Bronne:

- "'n Bayesiaanse inversie vir emissies en uitvoerproduktiwiteit oor die eind-Kryt-grens" - Wetenskapjoernaal