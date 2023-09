Sterrekundiges gebruik James Webb-teleskoop om TRAPPIST-1-eksoplanetêre stelsel te bestudeer

’n Span sterrekundiges van die Trottier Instituut vir Navorsing oor Eksoplanete (iREx) aan die Université de Montréal (UdeM) het aansienlike vordering gemaak om die TRAPPIST-1 eksoplanetêre stelsel te verstaan. Met behulp van die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) het die navorsers TRAPPIST-1 b waargeneem, die eksoplaneet naaste aan die ster in die stelsel. Hul bevindinge, gepubliseer in Astrophysical Journal Letters, beklemtoon hoe belangrik dit is om die invloed van ouersterre in ag te neem wanneer eksoplanete bestudeer word.

TRAPPIST-1 is 'n rooi dwergster wat 40 ligjaar van die aarde af geleë is. Dit het in 2016 aandag gekry toe sewe aard-grootte eksoplanete ontdek is wat om dit wentel, waarvan drie binne die ster se bewoonbare sone is. Hierdie bevindings het die hoop laat ontstaan ​​om potensieel bewoonbare omgewings buite ons Sonnestelsel te vind.

Die navorsingspan het die tegniek van transmissiespektroskopie gebruik om die eienskappe van TRAPPIST-1 b te ontleed. Deur die ster se lig te ondersoek terwyl dit tydens 'n transito deur die eksoplaneet se atmosfeer beweeg, kan sterrekundiges die unieke chemiese vingerafdruk identifiseer wat deur die molekules en atome teenwoordig is.

Die studie het aan die lig gebring dat steraktiwiteit en kontaminasie die aard van eksoplanete aansienlik beïnvloed. Sterkontaminasie verwys na die invloed van die ster se eie kenmerke, soos donker kolle en helder faculae, op metings van die eksoplaneet se atmosfeer.

Die span het oortuigende bewyse gevind wat daarop dui dat sterbesoedeling 'n deurslaggewende rol speel in die vorming van die transmissiespektra van TRAPPIST-1 b en moontlik die ander planete in die stelsel. Die ster se aktiwiteit kan "spookseine" skep wat verkeerdelik die teenwoordigheid van sekere molekules in die eksoplaneet se atmosfeer kan aandui. Dit beklemtoon die noodsaaklikheid om sterbesmetting in ag te neem wanneer toekomstige waarnemings van eksoplanetêre stelsels beplan word.

Alhoewel TRAPPIST-1 b nie as 'n noemenswaardige atmosfeer beskou word nie, maak sy nabyheid aan die ster en sy deurgangsseine dit 'n noodsaaklike teiken vir waarneming. Die navorsers het twee onafhanklike atmosferiese herwinnings gedoen en vasgestel dat TRAPPIST-1 b se spektra alleen deur die gemodelleerde sterbesoedeling verklaar kan word, wat geen bewyse van 'n beduidende atmosfeer op die planeet aandui nie.

Alhoewel hierdie resultaat sekere soorte atmosfeer uitsluit, soos wolkvrye en waterstofryke, kan dunner atmosfeer soos dié wat uit suiwer water of koolstof bestaan, nie definitief uitgesluit word nie. Verdere waarnemings en data-analise sal bydra tot ons begrip van die TRAPPIST-1 eksoplanetêre stelsel en die potensiaal vir bewoonbare omgewings buite ons Sonnestelsel.

