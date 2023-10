Die bevolking van jong lae-massa sterre in Trumpler 14

Deur die Very Large Telescope (VLT) te gebruik, het Europese sterrekundiges spektroskopiese waarnemings gedoen van 'n oop swerm genaamd Trumpler 14. Die resultate van hul studie verskaf meer inligting oor die eienskappe van jong laemassa-sterre binne hierdie swerm.

Oop trosse is groepe sterre wat losweg aan mekaar gebind is en uit dieselfde reusagtige molekulêre wolk gevorm is. Trumpler 14 is 'n oop groep wat in die Carina-newel geleë is, ongeveer 9,000 XNUMX ligjare van die aarde af. Dit is een van die mees massiewe, jong en kompakte trosse in die Carina-newelkompleks.

’n Span sterrekundiges onder leiding van Dominika Itrich van die European Southern Observatory (ESO) het die VLT se Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE)-instrument gebruik om jong laemassa-sterre in Trumpler 14 te verken. Hulle het die spektrale en sterre-eienskappe van 780 sterre binne die cluster, met die fokus op 717 van hulle.

Die studie het aan die lig gebring dat die meeste van die sterre in die monster aan spektraaltipes K en M behoort. Ongeveer die helfte van die sterre het massas onder 1 sonmassa gehad, met die minste massiewe ster met 'n massa van slegs 0.17 sonmassas. Hierdie diep ontleding van sterre met 'n lae massa in so 'n verre en massiewe gebied is 'n beduidende bydrae tot die veld.

Op grond van die verspreiding van sterretydperke het die sterrekundiges die ouderdom van Trumpler 14 op ongeveer 1 miljoen jaar geskat, in ooreenstemming met vorige bevindings. Die navorsers het beklemtoon dat hierdie ouderdomskatting robuust is en nie deur enige spesifieke evolusionêre spore beïnvloed word nie.

Hierdie studie verskaf waardevolle insigte oor die vorming en evolusie van laemassa-sterre in 'n swermomgewing. Dit is noodsaaklik om die eienskappe en gedrag van sterre met 'n lae massa te verstaan, aangesien dit die mees algemene tipe sterre in die sterrestelsel is en sensitief is vir omgewingstoestande.

Bron:

– Dominika Itrich et al, “Die bevolking van jong lae-massa sterre in Trumpler 14,” arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2309.14168