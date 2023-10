Studie ondersoek grootskaalse onstuimigheid in Galaxy NGC 6946

Sterrekundiges van Indië het 'n studie gedoen om die grootskaalse turbulensie in die interstellêre medium (ISM) van die spiraalsterrestelsel NGC 6946 te ondersoek. Die resultate van hierdie studie, gepubliseer op die voordrukbediener arXiv, verskaf insig in die aard hiervan verskynsel.

Turbulensie in die ISM speel 'n deurslaggewende rol in verskeie prosesse soos stervorming, die stabiliteit van molekulêre wolke en die gedrag van kosmiese strale. Ten spyte van talle studies, bly die meganisme wat verantwoordelik is vir die opwekking van hierdie turbulensie swak verstaan.

NGC 6946 is 'n helder spiraalsterrestelsel wat ongeveer 19.2 miljoen ligjare ver geleë is. Die navorsers het data van die Karl G. Jansky Very Large Array (VLA) en The HI Nearby Galaxy Survey (THINGS) ontleed om die turbulensie in NGC 6946 van naderby te bekyk. Hulle het die sigbaarheidsmomentberamer (VME) gebruik om die neutrale te meet atoomwaterstof (HI) kolomdigtheid en siglyn turbulente snelheid kragspektrum.

Die bevindinge van die studie onthul die teenwoordigheid van 'n grootskaalse energiekaskade in die skyf van NGC 6946. Die kragwet-indekse dui aan dat die turbulensie-dryfmeganisme in hierdie sterrestelsel 'n kombinasie van kompressiewe en solenoïdale forsering is. Die navorsers glo dat die magnetiese veld van NGC 6946, veral die inter-arm magnetiese velde bekend as magnetiese arms, 'n beduidende rol speel in die aandryf van die grootskaalse turbulensie. Daar word vermoed dat hierdie magnetiese strukture 'n gevolg is van onstuimige dinamika in die skyf.

Die skrywers van die studie let op die belangrikheid van verdere ondersoeke na die aard van turbulensie in die ISM. Hulle stel voor om die turbulensie-kaskade in 'n groter aantal sterrestelsels te meet en die resultate met numeriese simulasies te interpreteer om ons begrip te verbeter.

– Meera Nandakumar et al, Grootskaalse turbulensie-kaskade in die spiraalsterrestelsel NGC 6946, arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2310.02661

