The Mystery of Whistler Waves on Venus: Geen weerligstorms nie, maar iets anders?

In 1978 het die Pioneer Venus-ruimtetuig duisende fluitergolwe bo die oppervlak van Venus opgespoor. Fluiters is elektromagnetiese golwe wat vir ongeveer 'n halwe sekonde duur. Hulle word tipies geassosieer met weerligstorms op Aarde. Die ontdekking van fluiters op Venus het egter 'n debat ontketen oor die teenwoordigheid van weerligstorms op Aarde se tweeling.

’n Onlangse verbyvlug deur die Parker-sonsonde in 2021 het wetenskaplikes die geleentheid gebied om Venus se atmosfeer met behulp van sensitiewe instrumente te bestudeer. Die waarnemings van die sonde het aan die lig gebring dat die fluitergolwe op Venus afwaarts vanaf die atmosfeer voortplant eerder as opwaarts en uitwaarts, soos waargeneem in weerligstorms op Aarde.

Hierdie ontdekking dui daarop dat weerlig nie algemeen in die Venusiese atmosfeer voorkom nie, ten spyte van sy onherbergsame toestande. Die vraag bly egter: wat veroorsaak die fluitergolwe? Wetenskaplikes glo dat magnetiese herverbinding, waar kronkelende magnetiese veldlyne weer bymekaar knip, die onderliggende oorsaak kan wees.

Terwyl die presiese oorsaak van die fluiters nog onbekend is, verskaf die nuwe navorsing waardevolle data om die debat oor weerlig op Venus te help besleg. Die bevindinge van hierdie studie stem ooreen met 'n vorige navorsing wat in 2021 gedoen is, wat ook geen radiogolwe van weerligaktiwiteit op Venus opgespoor het nie.

Die navorsingstuk waarin hierdie bevindinge uiteengesit word, is in Geophysical Research Letters gepubliseer. Hoofskrywer van die studie, Harriet George, hoop dat met die nuut beskikbare data die debat oor weerlig op Venus uiteindelik opgelos kan word.

Verdere ondersoeke is nodig om die verskynsel van fluitergolwe op Venus ten volle te verstaan. Hierdie bevindings werp egter lig op die atmosferiese toestande van ons naburige planeet en verdiep ons begrip van die fassinerende wêreld van Venus.

Bronne:

– Geofisiese Navorsingsbriewe: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2021GL093351

– Beeldkrediet: NASA/JPL