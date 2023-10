Studie onthul neiging na groter en minder oogvlekpatrone op skoenlappers

’n Onlangse studie wat deur navorsers van die Leibniz-instituut vir die ontleding van biodiversiteitsverandering (LIB) in samewerking met wetenskaplikes in Mexiko, Brasilië en die VSA gedoen is, het ’n patroon van groter en minder oogkolle op die vlerke van tropiese skoenlappers geïdentifiseer. Oogkolle is kleurpatrone op skoenlappervlerke wat soos die oë van gewerwelde diere lyk en dien as 'n verdedigingsmeganisme teen roofdiere.

Die studie het gefokus op 'n groep skoenlappers genaamd Eunica, wat 'n wye variasie in die aantal en grootte van oogkolle aan die onderkant van hul vlerke vertoon. Deur DNS-analise en waarnemings van morfologiese eienskappe het die navorsers 'n neiging gevind na groter en minder oogkolle binne hierdie groep. Hierdie tendens laat vrae ontstaan ​​oor die evolusionêre redes agter die verlies van oogkolle en die vergroting van spesifieke oë.

Die navorsers bespiegel dat 'n groot oogkol meer intimiderend vir potensiële roofdiere kan wees in vergelyking met verskeie kleiner oogkolle. Daar word voorgestel dat natuurlike seleksie kan lei tot 'n toename in oogvlekgrootte en die verlies van kleiner oogkolle onder sekere toestande. Die effek van hierdie evolusionêre verandering kan wissel na gelang van die habitat van die skoenlappers.

Terwyl die studie op tropiese skoenlappergroepe gefokus het, kan die bevindinge moontlik ook van toepassing wees op skoenlappers in ander streke. Die navorsers glo dat die resultate bydra tot 'n breër begrip van die natuur en evolusionêre prosesse. Skoenlappers, bekend vir hul aantreklikheid, speel 'n beduidende rol as "vlagspesies" wat die aandag vestig op belangrike kwessies soos spesiebewaring en omgewingsbeskerming.

Die studie, gepubliseer in die joernaal Cladistics, verskaf waardevolle insigte in die morfologiese evolusie van skoenlappers en beklemtoon die komplekse verhouding tussen oogkolle, vlerk-irisering en ander eienskappe in hierdie insekte.

Bronne: Ivonne J. Garzón-Orduña et al, Vlerkpatroondiversiteit in Eunica-vlinders (Nymphalidae: Biblidinae): filogenetiese analise impliseer ontkoppelde aanpassingstendense in dorsale seksuele dimorfisme en ventrale oogvlek-evolusie, Cladistics (2023).

aanhaling: "Studie identifiseer neiging na groter en minder oogvlekpatrone op skoenlappers" - Leibniz-Institut zur Analyze des Biodiversitätswandels