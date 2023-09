'n Potensiële skakel tussen COVID-19 en Alzheimer se siekte

'n Onlangse studie het lig gewerp op 'n potensiële molekulêre meganisme wat die kognitiewe simptome kan verduidelik, insluitend "breinmis", wat ervaar word deur individue wat met die SARS-CoV-2-virus besmet is. Die navorsing dui ook op 'n moontlike verband tussen COVID-19 en die ontwikkeling of verergering van Alzheimer se siekte.

Die studie, gelei deur Cristina Di Primio en haar kollegas, het die uitwerking van SARS-CoV-2-infeksie op neuronale selle en muismodelle ondersoek. Die span het gefokus op 'n proteïen genaamd Tau, wat bekend is vir sy rol in die ontwikkeling van Alzheimer se siekte. By individue met Alzheimer's raak Tau-molekules verstrengel en klonter saam in neurone.

Die navorsing het aan die lig gebring dat wanneer SARS-CoV-2 neuronale selle of die muisbrein infekteer, dit met Tau in wisselwerking tree, wat 'n proses genaamd hiperfosforilering veroorsaak. Hierdie proses behels die toevoeging van fosfaatgroepe by Tau by spesifieke bindingsplekke. Interessant genoeg, die hiperfosforilering wat in die studie waargeneem is, weerspieël die fosforileringspatrone wat by Alzheimer-pasiënte gesien word.

Verder het die navorsers 'n beduidende toename in Tau-vlakke in die onoplosbare fraksie van besmette selle opgespoor, wat patologiese veranderinge aan die proteïen aandui. Dit is onduidelik of hierdie veranderinge 'n direkte gevolg van die virus of deel van 'n sellulêre verdedigingsreaksie is.

Terwyl die studie waardevolle insigte verskaf oor die moontlike verband tussen COVID-19 en Alzheimer se siekte, is meer navorsing nodig om die onderliggende meganismes ten volle te verstaan ​​en kliniese relevansie vas te stel. Nietemin beklemtoon hierdie bevindinge die belangrikheid daarvan om die langtermyn-neurologiese effekte van COVID-19 verder te ondersoek.

In die algemeen dra hierdie studie by tot die groeiende hoeveelheid bewyse wat daarop dui dat COVID-19-infeksie implikasies kan hê as respiratoriese simptome. Die interaksie tussen SARS-CoV-2 en Tau skep interessante moontlikhede vir toekomstige navorsing en die ontwikkeling van terapeutiese intervensies.

Blaarverwysing: Di Primio, C., et al. (2023) Ernstige akute respiratoriese sindroom coronavirus 2-infeksie lei tot Tau-patologiese handtekening in neurone. PNAS Nexus. doi.org/10.1093/pnasnexus/pgad282.

(Let wel: Die oorspronklike artikel verskaf meer gedetailleerde inligting en kan verkry word via die verskafde joernaalverwysing.)