Nuwe bewyse dui op Maan se vorming links diep mantel oorblyfsels

By

Wetenskaplikes van China en die VSA het 'n baanbrekende ontdekking gemaak wat 'n vars perspektief op die vorming van die maan bekendstel. Onlangse navorsing, gepubliseer in die joernaal Nature, stel voor dat twee enorme voorwerpe wat in die aarde se diep mantel begrawe is, oorblyfsels van die maan se skepping ongeveer 4.5 miljard jaar gelede kan wees.

In ooreenstemming met die heersende teorie, beweer wetenskaplikes dat die maan gevorm het nadat 'n Mars-grootte planeet waarna verwys word as Theia met óf Gaia óf die vroeë Aarde gebots het. Hierdie hewige botsing het die Aarde se boonste laag die ruimte ingedryf, waar die fragmente uiteindelik saamgesmelt het om aanleiding te gee tot die maan.

Die internasionale span, bestaande uit navorsers van die California Institute of Technology, Arizona State University, en die Shanghai Astronomical Observatory (SHAO), het dwingende bewyse gelewer om hierdie hipotese te ondersteun. Hulle veronderstel dat daar onder die Afrika-kontinent en die Stille Oseaan twee anomalieë met aansienlike afmetings en lae seismiese snelhede in die Aarde se onderste mantel bestaan. Hierdie afwykings, glo hulle, kan afgelei word van mantelmateriaal van Theia (na verwys as TMM's), wat inherent 'n digtheid van 2 tot 3.5 persent groter as dié van die proto-aarde se mantel besit.

Deur simulasies van kolossale impakte het die span aan die lig gebring dat 'n gedeelte van Theia se mantel moontlik saamgesmelt het met en volgehou het binne die proto-Aarde se soliede onderste mantel na die rampspoedige gebeurtenis wat die Maan gevorm het.

Een opvallende kenmerk van Theia se oorblyfsels, soortgelyk aan maanrotse, is hul hoë ysterinhoud, wat hulle met 'n digter samestelling in verhouding tot hul omgewing gee. Ná die impak het hierdie digte klompies, wat oor tientalle kilometers strek, waarskynlik gesink en in termochemiese hope bo-op die aarde se kern opgehoop, wat uiteindelik tot vandag toe oorleef het. Die wetenskaplikes voer aan dat hierdie proses 'n natuurlike gevolg verteenwoordig van die reuse-impak wat die Maan voortgebring het.

Die implikasies van hierdie ontdekking strek verder as maanwetenskap. Dit bied navorsers 'n innoverende lens waardeur om die Aarde se interne struktuur, sy langtermyn-evolusie en selfs die vorming van die binneste sonnestelsel te begryp. Verder stel mede-outeur Deng Hongping van SHAO voor dat hierdie studie waardevolle insigte kan verskaf oor die bewoonbaarheid van eksoplanete buite ons eie sonnestelsel.

Vrae:

V: Wat is die heersende teorie oor die vorming van die maan?

A: Die heersende teorie dui daarop dat die maan gevorm het nadat 'n Mars-grootte planeet genaamd Theia met óf Gaia óf die vroeë Aarde gebots het.

V: Watter bewyse ondersteun die hipotese van maanvormende oorblyfsels in die Aarde se diep mantel?

A: Die teenwoordigheid van twee kontinentgrootte anomalieë met lae seismiese snelhede in die onderste mantel, onderskeidelik onder die Afrika-kontinent en die Stille Oseaan, word gesien as moontlike bewyse van Theia-mantelmateriaal wat saamgesmelt het met die Aarde se mantel ná die maan se vorming.

V: Hoe kon Theia se oorblyfsels tot vandag toe oorleef?

A: Na die reuse-impak het digte kolle van Theia se oorblyfsels gesink en in termochemiese hope bo-op die aarde se kern opgehoop, waar hulle waarskynlik tot vandag toe volgehou het.