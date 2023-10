Onrusbarende bevindings: 40% van Antarktika se ysrakke het oor 25 jaar in volume verminder

’n Onlangse studie, wat hoofsaaklik inligting van ESA se CryoSat- en Copernicus Sentinel-1-satellietsendings gebruik, het aan die lig gebring dat daar nuus oor die toestand van Antarktika se ysrakke is. Die navorsing dui daarop dat 40% van hierdie drywende rakke die afgelope 25 jaar aansienlik in volume verminder het. Alhoewel dit die groeiende impak van klimaatsverandering op die mees suidelike vasteland beklemtoon, is die toestand van ysverswakking kompleks.

Die studie, gefinansier deur ESA se Earth Observation Science for Society-program en gepubliseer in die joernaal Science Advances, het 100,000 XNUMX satellietradarbeelde gebruik om 'n omvattende assessering van die gesondheid van Antarktika se ysrakke te doen. Hierdie uitgestrekte drywende uitbreidings van die vasteland se yskap is noodsaaklik om die streek se gletsers te stabiliseer deur as ondersteunings op te tree en die vloei van ys in die see te vertraag.

Die navorsingspan, gelei deur wetenskaplikes van die Universiteit van Leeds, het ontdek dat 71 uit die 162 ysrakke rondom Antarktika in volume afgeneem het, wat gelei het tot die vrystelling van ongeveer 67 triljoen ton smeltwater in die see. Boonop kan die invloei van varswater in die see implikasies hê vir seesirkulasiepatrone.

Verder het die span gevind dat byna al die ysrakke aan die westekant van Antarktika ysverlies ervaar het, terwyl die meerderheid aan die oostelike kant ongeskonde gebly het of selfs in massa toegeneem het. Die variasies in ysrak-agteruitgang word toegeskryf aan oseaantemperatuur en strome in die omliggende gebiede.

Benjamin Davison, 'n navorsingsgenoot aan die Universiteit van Leeds, het verduidelik: "Daar is 'n gemengde prentjie van ysrak-agteruitgang, en dit het te make met die seetemperatuur en seestrome rondom Antarktika."

Die studie het die Getz-ysbank geïdentifiseer as een van die streke wat die swaarste getref is, en het 1.9 biljoen ton ys oor die 25-jaar studietydperk verloor. Slegs 5% van hierdie verlies was die gevolg van kalwing, die proses van groot stukke ys wat wegbreek van die rak en in die see val. Die meerderheid van die ysverlies was as gevolg van smelting aan die basis van die ysbank.

Net so het die Pine Island Ice Shelf 'n verlies van 1.3 triljoen ton ys ervaar. Ongeveer een derde van hierdie verlies, wat 450 miljard ton beloop, het as gevolg van kalwing plaasgevind, terwyl die res 'n gevolg was van smelting van onder die ysbank.

Hierdie bevindings beklemtoon die dringende behoefte om klimaatsverandering en die impak daarvan op Antarktika se ysrakke aan te spreek. Verdere studies sal noodsaaklik wees om die voortdurende veranderinge en potensiële gevolge vir die planeet te monitor.

